AI 365 Công nghệ số

Tai nghe Apple AirPods đời 2025 sắp có tính năng dịch trực tiếp?

Thu Hương

(NLĐO) - Apple dự định biến AirPods thành thiết bị dịch trực tiếp thời gian thực, dựa trên dữ liệu tìm thấy trong bản beta iOS 26 vừa phát hành

Theo trang 9to5Mac, một tệp hệ thống trong bản beta mô tả thao tác chạm đồng thời cả hai bên tai nghe để kích hoạt tính năng, kèm hình ảnh AirPods bao quanh bởi các ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...

Tai nghe Apple AirPods đời 2025 sắp có tính năng dịch trực tiếp? - Ảnh 1.

AirPods có thể sẽ sớm hỗ trợ dịch trực tiếp nhiều ngôn ngữ trong iOS. (Ảnh: MacRumors/X.com)

Tại sự kiện WWDC 2025 diễn ra vào tháng 6-2025, Apple đã giới thiệu Live Translation cho FaceTime, Tin nhắn và Cuộc gọi, nhưng không đề cập cho tai nghe AirPods. Nếu triển khai, tính năng mới này có thể sẽ ghi lại lời nói từ người đối diện, dịch sang ngôn ngữ của người dùng và phát trực tiếp qua tai nghe. Ngược lại, giọng nói của người dùng cũng có thể được dịch và phát qua loa ngoài của điện thoại cho đối phương.

Bloomberg nhận định thiết bị đeo là nền tảng lý tưởng cho dịch trực tiếp, tương tự kính thông minh Meta Ray-Ban.

iOS 26 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới, nhiều khả năng cùng thời điểm Apple giới thiệu iPhone mới. 

Tính năng dịch trực tiếp trên AirPods được cho là tương thích với các mẫu iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, tận dụng khả năng xử lý của Apple Intelligence để tăng tốc độ phản hồi và bảo mật dữ liệu.

Tuy nhiên, việc triển khai sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: Bảo đảm độ chính xác khi xử lý ngôn ngữ trong môi trường ồn ào, nhận diện giọng nói khác nhau, xử lý các phương ngữ hoặc từ lóng, đồng thời duy trì tốc độ phản hồi nhanh để hội thoại không bị gián đoạn.

