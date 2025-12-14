Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) – Tái phát chấn thương khi đang thi đấu chung kết đi bộ 20 km ở SEA Games 33, Nguyễn Thị Thanh Phúc buộc phải rút lui khỏi cuộc thi.

Đang háo hức dõi theo màn tranh tài của các tuyển thủ ở nhóm cự ly gian khổ như đi bộ và marathon SEA Games 33 chiều tối 14-12, người hâm mộ Việt Nam sững sờ đến ngỡ ngàng khi tin tức đưa về từ Thái Lan cho hay, tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc gặp chấn thương và phải xin rút lui khỏi cuộc tranh tài đi bộ 20km.

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33 - Ảnh 1.

Thanh Phúc (áo đỏ) lọt thỏm giữa các đối thủ khi xuất phát cự ly

Trao đổi với chúng tôi, Thanh Phúc cho biết đã cô tái phát chấn thương ngay khi vừa bắt đầu thi đấu. Chỉ sau vài km đầu tiên, cô cảm thấy nhói đau ở gối phải và dù đã cố gắng chịu đau, nỗ lực bước tiếp nhưng rồi tất cả như sụp đổ khi Thanh Phúc chạm đến kilomet thứ 11.

"Cố gắng quá mức chịu đau để thi đấu, tôi hoa mắt, chóng mặt và choáng váng suýt ngất xỉu nên buộc phải dừng bước", Thanh Phúc nghẹn ngào kể lại và lần thứ nhì trong tất cả những kỳ tham dự SEA Games, cô phải bỏ dở cuộc tranh tài mà đích ngắm chính là tấm HCV danh giá.

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33 - Ảnh 2.

Thanh Phúc duy trì vị trí trong tốp đầu ngay sau khi xuất phát

Không nhiều người biết, chỉ vài tháng trước khi lên đường tham dự kỳ SEA Games gần như cuối cùng trong sự nghiệp, Thanh Phúc bị chấn thương khá nặng do tập luyện quá sức. Đầu gối phải bị sưng và tràn dịch, cô phải âm thầm chữa trị, kể cả nhờ sự can thiệp từ bộ phận y tế của đội tuyển quốc gia. Chỉ ít ngày trước khi lên đường sang Thái Lan, cô mới cảm nhận chấn thương thực sự hồi phục. "Ai ngờ sự việc lại đến mức này, đau đớn lắm!", Thanh Phúc chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN

Từ Thái Lan, Thanh Phúc trải lòng trên trang cá nhân, trong từng dòng chữ như nghe thấy được cả sự nghẹn ngào, tiếc nuối: "Tôi xin cúi đầu, gửi lời xin lỗi chân thành đến các cô chú lãnh đạo, các thầy cô, ban huấn luyện và người hâm mộ đã tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng rất nhiều nơi tôi tại SEA Games 33. Chấn thương cũ tái phát và tôi đã cố gắng bám trụ bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác trên người màu cờ sắc áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép, tôi đau đớn và không thể hoàn thành cự ly – điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33 - Ảnh 3.

Cô cắn răng chịu đau để thi đấu

Buồn, tiếc và day dứt, tôi không đau vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ủng hộ tôi, chưa từng rời bỏ tôi ngay cả trong khoảnh khắc tôi gục ngã. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc và dốc trọn những gì mình có cho SEA Games 33 và bước vào cuộc thi với niềm tin, trách nhiệm và khát khao chiến thắng.

Thể thao không chỉ có vinh quang và tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, thất vọng. Bản lĩnh của người làm nghề là dám chấp nhận thất bại, dám nhìn thẳng vào giới hạn của bản thân. Dừng lại và tôi trở về, trong tim vẫn còn một nỗi day dứt vì chưa kịp hoàn thành ước nguyện của ba.

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33 - Ảnh 4.

Cảm giác đau đớn khó chịu

Tôi tin, khi còn đứng dậy được, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại. Vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo. Và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".

Nguyễn Thị Thanh Phúc tham dự SEA Games từ năm 2011 và giành 3 ngôi vô địch ở ba kỳ đại hội liên tiếp. Bẵng đi gần 5 năm, gồm khoảng thời gian nghỉ sinh con năm 2017 và dính chấn thương phải bỏ dở cuộc tranh tài ở kỳ SEA Games sau đó 2 năm, Thanh Phúc trở lại và lại liên tiếp giành hai ngôi vô địch năm 2022 và 2023.

Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33 - Ảnh 5.

Thanh Phúc quyết định rời đường đua, chia tay giấc mơ SEA Games 33

Chấn thương khiến Thanh Phúc không thể có cú "hat-trick vàng" thứ nhì, thậm chí kết thúc luôn sự nghiệp thi đấu khi người phụ nữ bé nhỏ và quả cảm này đã bước sang tuổi 35, sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nội dung đi bộ gian khổ, nghiệt ngã và cô đơn.

Tin liên quan

SEA Games 33 ngày 14-12: Phạm Thanh Bảo giành "cú đúp vàng" đường bơi ếch

SEA Games 33 ngày 14-12: Phạm Thanh Bảo giành "cú đúp vàng" đường bơi ếch

(NLĐO) – Phạm Thanh Bảo vượt qua hai đối thủ mạnh người Singapore để giành chiến thắng ở cự ly 200 m ếch nam, bảo vệ ngôi vô địch giành được 2 năm trước

Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

Rất nhiều gương mặt kỳ cựu tiếp tục được trao trọng trách giành thành tích cao nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Thanh Phúc: Hạnh phúc 20 năm đi và chạy

Đi bộ giỏi đến mức được gọi là "nữ hoàng", Nguyễn Thị Thanh Phúc còn vượt qua vô vàn thử thách trên đường đua cuộc đời suốt 20 năm qua và không giấu khát khao thử sức ở lĩnh vực thể thao khác

chấn thương Nguyễn Thị Thanh Phúc SEA Games 33 nữ hoàng đi bộ bỏ cuộc đi bộ 20 km nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo