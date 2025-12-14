Tái phát chấn thương, "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam lỗi hẹn SEA Games 33

Đang háo hức dõi theo màn tranh tài của các tuyển thủ ở nhóm cự ly gian khổ như đi bộ và marathon SEA Games 33 chiều tối 14-12, người hâm mộ Việt Nam sững sờ đến ngỡ ngàng khi tin tức đưa về từ Thái Lan cho hay, tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc gặp chấn thương và phải xin rút lui khỏi cuộc tranh tài đi bộ 20km.



Thanh Phúc (áo đỏ) lọt thỏm giữa các đối thủ khi xuất phát cự ly

Trao đổi với chúng tôi, Thanh Phúc cho biết đã cô tái phát chấn thương ngay khi vừa bắt đầu thi đấu. Chỉ sau vài km đầu tiên, cô cảm thấy nhói đau ở gối phải và dù đã cố gắng chịu đau, nỗ lực bước tiếp nhưng rồi tất cả như sụp đổ khi Thanh Phúc chạm đến kilomet thứ 11.

"Cố gắng quá mức chịu đau để thi đấu, tôi hoa mắt, chóng mặt và choáng váng suýt ngất xỉu nên buộc phải dừng bước", Thanh Phúc nghẹn ngào kể lại và lần thứ nhì trong tất cả những kỳ tham dự SEA Games, cô phải bỏ dở cuộc tranh tài mà đích ngắm chính là tấm HCV danh giá.

Thanh Phúc duy trì vị trí trong tốp đầu ngay sau khi xuất phát

Không nhiều người biết, chỉ vài tháng trước khi lên đường tham dự kỳ SEA Games gần như cuối cùng trong sự nghiệp, Thanh Phúc bị chấn thương khá nặng do tập luyện quá sức. Đầu gối phải bị sưng và tràn dịch, cô phải âm thầm chữa trị, kể cả nhờ sự can thiệp từ bộ phận y tế của đội tuyển quốc gia. Chỉ ít ngày trước khi lên đường sang Thái Lan, cô mới cảm nhận chấn thương thực sự hồi phục. "Ai ngờ sự việc lại đến mức này, đau đớn lắm!", Thanh Phúc chia sẻ.

Từ Thái Lan, Thanh Phúc trải lòng trên trang cá nhân, trong từng dòng chữ như nghe thấy được cả sự nghẹn ngào, tiếc nuối: "Tôi xin cúi đầu, gửi lời xin lỗi chân thành đến các cô chú lãnh đạo, các thầy cô, ban huấn luyện và người hâm mộ đã tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng rất nhiều nơi tôi tại SEA Games 33. Chấn thương cũ tái phát và tôi đã cố gắng bám trụ bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác trên người màu cờ sắc áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép, tôi đau đớn và không thể hoàn thành cự ly – điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Cô cắn răng chịu đau để thi đấu

Buồn, tiếc và day dứt, tôi không đau vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ủng hộ tôi, chưa từng rời bỏ tôi ngay cả trong khoảnh khắc tôi gục ngã. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc và dốc trọn những gì mình có cho SEA Games 33 và bước vào cuộc thi với niềm tin, trách nhiệm và khát khao chiến thắng.

Thể thao không chỉ có vinh quang và tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, thất vọng. Bản lĩnh của người làm nghề là dám chấp nhận thất bại, dám nhìn thẳng vào giới hạn của bản thân. Dừng lại và tôi trở về, trong tim vẫn còn một nỗi day dứt vì chưa kịp hoàn thành ước nguyện của ba.

Cảm giác đau đớn khó chịu

Tôi tin, khi còn đứng dậy được, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại. Vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo. Và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".

Nguyễn Thị Thanh Phúc tham dự SEA Games từ năm 2011 và giành 3 ngôi vô địch ở ba kỳ đại hội liên tiếp. Bẵng đi gần 5 năm, gồm khoảng thời gian nghỉ sinh con năm 2017 và dính chấn thương phải bỏ dở cuộc tranh tài ở kỳ SEA Games sau đó 2 năm, Thanh Phúc trở lại và lại liên tiếp giành hai ngôi vô địch năm 2022 và 2023.

Thanh Phúc quyết định rời đường đua, chia tay giấc mơ SEA Games 33

Chấn thương khiến Thanh Phúc không thể có cú "hat-trick vàng" thứ nhì, thậm chí kết thúc luôn sự nghiệp thi đấu khi người phụ nữ bé nhỏ và quả cảm này đã bước sang tuổi 35, sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nội dung đi bộ gian khổ, nghiệt ngã và cô đơn.