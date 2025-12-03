Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games

ĐÀO TÙNG

Rất nhiều gương mặt kỳ cựu tiếp tục được trao trọng trách giành thành tích cao nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Nếu Bùi Thị Ánh Thảo được ghi nhận là thành viên trẻ nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ khi lần đầu tham dự SEA Games ở tuổi 16 thì rất nhiều đồng nghiệp của cô đã trải nghiệm đến 6-7 kỳ đại hội, "nghiện" luôn cảm giác bước lên bục chiến thắng cao nhất.

Điểm tựa từ các cựu binh

Trong tổng số gần 1.000 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 33, tay vợt bóng bàn Mai Hoàng Mỹ Trang có lẽ chính là tuyển thủ cao tuổi nhất. Dù đã xin rút lui ngay trước thềm kỳ đại hội diễn ra tại Việt Nam cách đây 3 năm, tay vợt TP HCM vẫn được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch "săn vàng" ở Thái Lan lần này.

Ở tuổi 38, Mỹ Trang chính là tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất của bóng bàn Việt Nam hiện tại. Cô đang nắm giữ nhiều thành tích đáng nể ở đấu trường quốc nội, bao gồm kỷ lục 13 lần giành danh hiệu vô địch đơn nữ Việt Nam. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Mỹ Trang được kỳ vọng sẽ là điểm tựa, giúp các đồng đội trẻ thêm tự tin, bảo đảm chỉ tiêu giành ít nhất một HCV như 4 kỳ đại hội đã qua.

Gần như đồng trang lứa với Mỹ Trang, câu chuyện của "siêu nhân" Trần Thị Thùy Trang được người hâm mộ bóng đá sân cỏ lẫn futsal nữ Việt Nam nhắc đến nhiều. Kiếm khắp Đông Nam Á cũng chẳng thể có nổi một nhân vật thứ nhì vừa chơi tốt với bóng đá 11 người vừa có thể bay nhảy tại sân sàn gỗ futsal, như Thùy Trang.

Từng 3 lần giành HCV SEA Games với tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thùy Trang giờ canh cánh bên lòng giấc mơ cùng tuyển futsal nữ một lần đăng quang ở đại hội thể thao Đông Nam Á.

Năm kỳ SEA Games có tổ chức futsal nữ, tuyển Việt Nam luôn phải bằng lòng với vị trí á quân, sau đội Thái Lan.

"Trang mong tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV, tạo tiền đề cho bước phát triển mới của bộ môn này, cũng là để các cầu thủ kỳ cựu như Trang an tâm trao trọng trách lại cho các đồng đội trẻ" - nữ tuyển thủ tâm sự.

Những điểm tựa của thể thao Việt tại SEA Games - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến Thái Lan chiều 2-12. (Ảnh: NGỌC LINH)

Khát khao chiến thắng

Bẵng đi gần 5 năm, gồm khoảng thời gian nghỉ sinh con năm 2017 và dính chấn thương phải bỏ dở cuộc tranh tài ở kỳ SEA Games sau đó 2 năm, Nguyễn Thị Thanh Phúc lẽ ra đã có thể đi vào lịch sử thể thao Việt Nam. Cô giành HCV môn đi bộ từ SEA Games 2011, hoàn tất "cú hat-trick vàng" qua các đại hội năm 2013, 2015 để rồi khi tái xuất ở SEA Games 31 ở Việt Nam, Thanh Phúc vẫn không có đối thủ xứng tầm.

"Tính đúng tính đủ, đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 7 của Phúc cùng với em trai Thành Ngưng. Hơn một thập kỷ xuất hiện ở giải đấu hàng đầu khu vực và luôn giành chiến thắng cao nhất, đó là niềm tự hào không gì sánh nổi của Phúc. Từng có ý định rút lui nhưng thấy tuyển đi bộ Việt Nam chưa có được lực lượng kế thừa, tôi sẵn sàng xung trận, tất nhiên, luôn phải đặt mục tiêu giành huy chương vàng" - nữ tuyển thủ 36 tuổi chia sẻ.

7 chưa phải là con số cuối cùng, nhất là với tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi hay chàng trai triathlon (ba môn phối hợp) Lâm Quang Nhật, những gương mặt kỳ cựu sắp tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 7 trong sự nghiệp.

Thúy Vi chưa thôi khát khao một lần nữa bước lên bục chiến thắng cao nhất còn Quang Nhật chờ tấm huy chương màu vàng đầu tiên cho triathlon Việt Nam, sau khi từng là nhà vô địch SEA Games trên đường đua xanh. 

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, tham gia tranh tài ở 47/66 môn với tổng cộng 443/573 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ HCV của đội tuyển bóng đá nữ và đưa đội tuyển bóng đá nam trở lại ngôi cao nhất.


Tin liên quan

Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam xuất quân dự SEA Games 33

Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam xuất quân dự SEA Games 33

(NLĐO) - Các đội tuyển tập huấn tại TP HCM được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò nòng cốt, góp sức cùng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Tự tin trước ngày khởi tranh SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam đặt kỳ vọng "vàng" vào các đội tuyển bơi, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, taekwondo, thể dục dụng cụ, bóng ném, futsal...

Thái Lan hủy tổ chức SEA Games 33 ở Songkhla vì lũ lụt

(NLĐO) - Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla buộc Ban Tổ chức SEA Games 33 phải di dời các môn thi đấu dự kiến tổ chức ở đây về Bangkok hoặc Chonburi.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam bóng đá nữ Việt Nam bóng chuyền nữ thể thao Việt Nam SEA Games 33
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo