Quốc tế

Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan

Xuân Mai

(NLĐO) – Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 10 tỉ baht của các mạng lưới bị cáo buộc là tội phạm quốc tế do Chen Zhi và Kok An điều hành.

Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã quyết định tịch thu và đóng băng tài sản thuộc mạng lưới của Chen Zhi và Kok An, những đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

img

Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Prince Group

Theo giới chức Thái Lan, các mạng lưới này có dính líu đến 4 vụ án hình sự lớn liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo, có cơ sở hoạt động chính tại Campuchia.  

Phương thức hoạt động của mạng lưới bao gồm lừa đảo người dân qua nhiều hình thức khác nhau và rửa tiền bằng cách mua bất động sản tại Thái Lan, cũng như chuyển đổi tiền thành tài sản kỹ thuật số.

Hôm 2-12, Ủy ban Giao dịch của AMLO thông báo số tài sản bị tịch thu gồm 289 tài sản. Trong vụ việc liên quan tới ông Chen Zhi, Ủy ban Giao dịch ra lệnh tịch thu 102 tài sản như đất đai, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức, tổng trị giá khoảng 373 triệu baht.

AMLO cáo buộc Chen Zhi có vai trò trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền liên quan đến tiền kỹ thuật số, có trụ sở ở Campuchia. 

Còn trong vụ án Kok An, Ủy ban Giao dịch đã ra lệnh tịch thu và phong tỏa 90 tài sản như đất đai và tiền trong tài khoản ngân hàng với tổng giá trị khoảng 467 triệu baht. 

Cuộc điều tra của Thái Lan phát hiện một mạng lưới lừa đảo liên quan đến tội phạm mạng, trong đó tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng và sử dụng để mua tài sản. Tài sản do các cá nhân liên quan tại Thái Lan nắm giữ.

Trước đó liên quan đến vụ án của tập đoàn Prince Group do Chen Zhi điều hành, theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt lên 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức liên quan hoạt động phạm tội xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các tổ chức lừa đảo và thành viên, dù trực tiếp hay gián tiếp, tham gia vào việc dụ dỗ và bắt cóc người Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Prince Group và Huione Group. 

Theo các biện pháp trừng phạt, tài sản của những cá nhân nói trên tại Hàn Quốc, bao gồm cả việc nắm giữ tiền điện tử, sẽ bị đóng băng và các giao dịch tài chính của họ tại Hàn Quốc sẽ bị hạn chế. Những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Prince Group bị cho là tổ chức đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp hoạt động tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ với lời hứa công việc lương cao.

Thái Lan lừa đảo Campuchia tội phạm mạng Chen Zhi
