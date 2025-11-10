HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đế chế tài sản toàn cầu của "ông trùm" Chen Zhi

Lạc Chi

(NLĐO) - Mạng lưới kinh doanh trải rộng từ Campuchia tới Anh của doanh nhân Chen Zhi đang tan rã sau khi Mỹ và Anh khởi động các cuộc điều tra quy mô lớn.

Doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, từng được xem là biểu tượng của làn sóng đầu tư mới ở Đông Nam Á. 

Ở tuổi 37, người này xây dựng được đế chế tài chính đa ngành, sở hữu khối tài sản trải dài từ châu Á đến châu Âu, trước khi trở thành tâm điểm của cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia.

Giữa tháng 10, giới chức Mỹ và Anh đồng loạt áp đặt trừng phạt đối với Chen Zhi cùng mạng lưới cộng sự, cáo buộc nhóm này điều hành tổ chức tội phạm quốc tế chuyên rửa tiền và cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 146 cá nhân và tổ chức thuộc Prince Group vào danh sách trừng phạt, đồng thời tịch thu 15 tỉ USD bằng Bitcoin.

Đế chế tài sản toàn cầu của "ông trùm" Chen Zhi - Ảnh 1.

Chen Zhi, ông trùm kinh doanh người Campuchia gốc Hoa. Ảnh: Website của Prince Holding Group.

Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Người này bắt đầu sự nghiệp bằng kinh doanh trò chơi điện tử tại quê nhà trước khi đầu tư vào bất động sản Campuchia từ năm 2011. Sau đó, Chen Zhi nhập tịch Cyprus, Vanuatu và Campuchia, đồng thời mở rộng Prince Group sang lĩnh vực giải trí, tài chính và hàng không.

Nhờ mối quan hệ rộng và khả năng huy động vốn, Prince Group nhanh chóng trở thành tập đoàn tư nhân có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, tham gia nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn. Một trong số đó là dự án Ream City (sau đổi tên thành Bay of Lights) ở Sihanoukville, trị giá khoảng 16 tỉ USD, do công ty thành viên Canopy Sands Development phát triển.

Biển số "tứ quý" 5555

Dù vậy, Singapore là nơi Chen Zhi đặt nền móng cho mạng lưới tài sản của mình. Từ năm 2017, ông ta chi gần 40 triệu USD mua nhiều bất động sản cao cấp, trong đó có căn penthouse trị giá 17 triệu USD tại Gramercy Park và căn hộ 16,2 triệu USD ở Le Nouvel Ardmore. 

Chen thường di chuyển tại Singapore trên những chiếc xe sang, bao gồm chiếc Mercedes-Maybach màu đen với biển số "tứ quý" 5555. Ông ta cũng lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings năm 2018, tuyên bố quản lý hơn 60 triệu USD tài sản.

Sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt, cảnh sát Singapore ngày 31-10 thông báo chiến dịch điều tra Chen và cộng sự, thu giữ hơn 150 triệu SGD tài sản, gồm du thuyền, ô tô và nhiều hàng xa xỉ.

Tài sản rộng khắp

Tại London, nhà chức trách Anh đã phong tỏa các tài sản trị giá hơn 100 triệu bảng, gồm tòa nhà văn phòng tại Fenchurch Street và nhiều căn hộ ở khu tài chính cũ. Ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), Prince Group được cho là chi khoảng 160 triệu USD mua bất động sản tại Đài Bắc trong năm 2019, còn tại Hồng Kông (Trung Quốc), Chen kiểm soát hơn 300 triệu USD qua các công ty niêm yết và dự án thương mại.

Hai công ty do doanh nhân này nắm quyền chi phối, Geotech Holdings và Khoon Group, đều có cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và hiện nằm trong danh sách trừng phạt. Cả hai cho biết đang "tìm tư vấn pháp lý" và "theo dõi tình hình".

Đế chế tài chính của Chen thậm chí còn vươn tới đảo quốc Palau. Tại đây, tập đoàn Prince Group đã bắt tay với "những nhân vật chuyên giúp sức cho tội phạm có tổ chức" để thuê một hòn đảo làm nơi xây dựng các khu nghỉ dưỡng, theo cáo buộc của nhà chức trách Mỹ.


