HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang bỏ xa Jack Ma

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản 34,5 tỉ USD, cao hơn đáng kể Jack Ma.

Theo cập nhật của Forbes vào đầu giờ chiều 23-4, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC), đang sở hữu khối tài sản 34,5 tỉ USD, tăng 2,5 tỉ USD so với một ngày trước, nhưng vẫn xếp thứ 67 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới. 

Hiện ông cũng là người giàu nhất Đông Nam Á.

Với mức tài sản này, ông đã vượt qua nhiều tên tuổi như Jack Ma (28,4 tỉ USD) - xếp thứ 87 trong danh sách, MacKenzie Scott - vợ cũ tỉ phú Jeff Bezos - đang xếp thứ 70 với 32,3 tỉ USD và Melinda French Gates - vợ cũ tỉ phú Bill Gates - đang xếp thứ 77 (30 tỉ USD).

Đà tăng tài sản của ông Vượng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC liên tục đi lên. 

Chốt phiên sáng 23-4, mã này đạt 211.300 đồng/cổ phiếu, tăng 2% so với phiên trước và ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. 

So với đầu năm 2025, giá cổ phiếu đã tăng gấp 10 lần.

Cũng nhờ đà tăng của cổ phiếu, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng, cũng tăng thêm 310 triệu USD, lên 3,7 tỉ USD. 

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, hiện sở hữu 2,6 tỉ USD.

Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma với tài sản 34 , 5 tỉ USD năm 2026 - Ảnh 1.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa diễn ra, ông Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup đang triển khai các bước tái cấu trúc hoạt động của VinFast trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp dự kiến đến năm 2027 sẽ đạt điểm hòa vốn trên toàn cầu, trong khi tại thị trường Việt Nam đã có lãi.

Điểm hoá vốn được hiểu là một chỉ tiêu để phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, chính là lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao

Ông cũng cho biết hãng taxi điện Green SM sẽ đóng vai trò quan trọng giúp VinFast chiếm lĩnh vị trí số một tại Việt Nam và mở rộng ra quốc tế. 

Green SM được định hướng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào nửa cuối năm 2028, với các hoạt động tiền IPO dự kiến triển khai trong 2-3 tháng tới.

Nếu IPO thành công, đây sẽ là nguồn giá trị lớn cho hệ sinh thái Vingroup. Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và nâng tổng sản lượng xe, máy điện lên gấp ít nhất 2,5 lần so với năm 2025, hướng tới mốc khoảng 1 triệu xe.

Đồng thời, hãng sẽ tiếp tục củng cố vị thế tại Việt Nam và mở rộng mạnh ra các thị trường quốc tế trọng điểm, bao gồm việc ra mắt thêm các mẫu xe mới tại Mỹ và châu Âu.

Tin liên quan

Cổ phiếu Vingroup lên cao nhất lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng giàu hạng 67 thế giới

Cổ phiếu Vingroup lên cao nhất lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng giàu hạng 67 thế giới

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 22-4 khép lại với diễn biến đáng chú ý khi VN-Index tiếp tục tăng mạnh chỉ nhờ một cổ phiếu

Ông Phạm Nhật Vượng đứng "ngang hàng" với những tỉ phú giàu nhất châu Á

(NLĐO) - Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh, đưa ông tiến sâu hơn trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới

V-Green của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư 10.000 tỉ đồng làm 99 "siêu trạm sạc" trên cả nước

(NLĐO) - Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện, thời gian sạc từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo