Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang bỏ xa Jack Ma

Theo cập nhật của Forbes vào đầu giờ chiều 23-4, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC), đang sở hữu khối tài sản 34,5 tỉ USD, tăng 2,5 tỉ USD so với một ngày trước, nhưng vẫn xếp thứ 67 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới.

Hiện ông cũng là người giàu nhất Đông Nam Á.

Với mức tài sản này, ông đã vượt qua nhiều tên tuổi như Jack Ma (28,4 tỉ USD) - xếp thứ 87 trong danh sách, MacKenzie Scott - vợ cũ tỉ phú Jeff Bezos - đang xếp thứ 70 với 32,3 tỉ USD và Melinda French Gates - vợ cũ tỉ phú Bill Gates - đang xếp thứ 77 (30 tỉ USD).

Đà tăng tài sản của ông Vượng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC liên tục đi lên.

Chốt phiên sáng 23-4, mã này đạt 211.300 đồng/cổ phiếu, tăng 2% so với phiên trước và ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp.

So với đầu năm 2025, giá cổ phiếu đã tăng gấp 10 lần.

Cũng nhờ đà tăng của cổ phiếu, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng, cũng tăng thêm 310 triệu USD, lên 3,7 tỉ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, hiện sở hữu 2,6 tỉ USD.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa diễn ra, ông Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup đang triển khai các bước tái cấu trúc hoạt động của VinFast trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp dự kiến đến năm 2027 sẽ đạt điểm hòa vốn trên toàn cầu, trong khi tại thị trường Việt Nam đã có lãi.

Điểm hoá vốn được hiểu là một chỉ tiêu để phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, chính là lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao

Ông cũng cho biết hãng taxi điện Green SM sẽ đóng vai trò quan trọng giúp VinFast chiếm lĩnh vị trí số một tại Việt Nam và mở rộng ra quốc tế.

Green SM được định hướng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào nửa cuối năm 2028, với các hoạt động tiền IPO dự kiến triển khai trong 2-3 tháng tới.

Nếu IPO thành công, đây sẽ là nguồn giá trị lớn cho hệ sinh thái Vingroup. Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và nâng tổng sản lượng xe, máy điện lên gấp ít nhất 2,5 lần so với năm 2025, hướng tới mốc khoảng 1 triệu xe.

Đồng thời, hãng sẽ tiếp tục củng cố vị thế tại Việt Nam và mở rộng mạnh ra các thị trường quốc tế trọng điểm, bao gồm việc ra mắt thêm các mẫu xe mới tại Mỹ và châu Âu.