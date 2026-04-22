Cổ phiếu Vingroup lên cao nhất lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng giàu hạng 67 thế giới

Bước vào phiên giao dịch ngày 22-4, mọi ánh nhìn của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều đổ dồn về sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup diễn ra trong buổi sáng.

Những chia sẻ và phát biểu hết sức tích cực từ Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng tại đại hội cổ đông Vingroup sáng 22-4 đã lập tức tạo ra một "cú hích" cực mạnh lên tâm lý đám đông.

Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào tranh mua khiến "anh cả" VIC nhanh chóng bứt tốc và đóng cửa trong sắc tím kịch trần, đạt mức tăng 7% lên mốc giá 207.200 đồng/cổ phiếu, cao nhất mọi thời đại, cao gấp gần 10 lần so với đầu năm 2025. Sức nóng từ VIC cũng phần nào lan tỏa sang các cổ phiếu cùng "họ", giúp VHM giữ được sắc xanh với mức tăng 3,1% và VRE tăng 2,2%.

Lực kéo vũ bão từ Vingroup đã trở thành động cơ chính đẩy chỉ số VN-Index vượt qua mọi rung lắc. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tăng mạnh 23,82 điểm (tương đương 1,30%), chính thức vươn lên mốc 1.857,30 điểm. Dữ liệu thống kê mức độ tác động cho thấy sự "độc diễn" của VIC khi mã này một mình đóng góp tới 22,01 điểm vào tổng mức tăng của chỉ số chung, trong khi VHM cũng hỗ trợ thêm 3,92 điểm.

Đà tăng này giúp tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2,7 tỉ USD, đưa khối tài sản chạm mốc 34 tỉ USD vào chiều nay, theo cập nhật từ Forbes. Ông cũng xếp hạng 67 trong tốp người giàu nhất hành tinh.

Các chỉ số trên những sàn giao dịch còn lại cũng ghi nhận sự đồng pha đi lên. Cụ thể, HNX-Index tăng 2,09 điểm để khép lại ở mức 255,36 điểm, và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,51 điểm lên 128,72 điểm. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng hưởng lợi từ đà hưng phấn của trụ cột, chốt phiên tăng 18,33 điểm lên mốc 2.025,41 điểm.

Ám ảnh "xanh vỏ đỏ lòng"

Mặc dù bảng điện tử ghi nhận một phiên bứt phá rực rỡ về mặt điểm số, song cảm xúc của phần đông nhà đầu tư lại không hề trọn vẹn. Thị trường tiếp tục đắm chìm trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng".

Theo thống kê độ rộng toàn sàn HoSE, sự áp đảo hoàn toàn thuộc về phe bán khi có tới 194 mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ giảm giá, trong khi chỉ có vỏn vẹn 111 mã may mắn giữ được đà tăng. Điều này phản ánh một thực tế rằng, dòng tiền không hề có sự lan tỏa rộng rãi ra toàn thị trường mà chỉ co cụm để "kéo trụ".

Hầu hết các nhóm ngành đều chứng kiến sự phân hóa vô cùng khắc nghiệt. Phần lớn các mã cổ phiếu trên thị trường đều phải đối mặt với áp lực xả hàng và chốt lời, khiến thị giá lùi bước. Nhóm tạo áp lực giảm điểm lớn nhất lên chỉ số gọi tên cổ phiếu thép HPG (-1,2%), theo sau là STB (-1,8%) và GEE (-2,1%).

Giữa bức tranh ảm đạm đó, bảng điện tử chỉ ghi nhận một vài mã đơn lẻ thu hút được dòng tiền và duy trì mức tăng khá. Nổi bật nhất là cổ phiếu bất động sản NVL khi mã này vọt tăng 5,9% lên mốc 18.750 đồng. Cùng với đó, một số cái tên hiếm hoi đi ngược dòng thành công có thể kể đến ngân hàng MSB (+2,4%), mã vận tải dầu khí PVP (+4,8%) hay sự nhích nhẹ của TCB (+0,9%).

Về yếu tố dòng tiền, thanh khoản của thị trường trong phiên 22-4 không có sự bứt phá quá mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 20.928,57 tỉ đồng, tương ứng với hơn 695,4 triệu cổ phiếu được sang tay.

Một điểm trừ quen thuộc tiếp tục kìm hãm tâm lý nhà đầu tư là động thái giao dịch của khối ngoại. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa chấm dứt chuỗi xả hàng khi bán ròng 98,56 tỉ đồng trên HoSE (cụ thể, mua vào 2.191,44 tỉ đồng nhưng bán ra 2.290,00 tỉ đồng).

Khép lại phiên giao dịch, sự "méo mó" về điểm số khi quá phụ thuộc vào nhóm Vingroup đang đặt ra bài toán khó cho nhà đầu tư trong việc theo dõi xu hướng thực sự của dòng tiền và quản trị rủi ro danh mục, đặc biệt khi đa số cổ phiếu vẫn đang âm thầm suy yếu.