Tái tạo thành công vùng mông cho người bị ung thư trực tràng

Ngày 17-6, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp tổn thương phần mềm phức tạp trên bệnh nhân nam, sinh năm 1970, quốc tịch Mỹ.

Bệnh nhân có tiền sử ung thư trực tràng, đã trải qua 8 đợt hóa trị. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm mô tế bào vùng mông trái, diễn tiến thành sốc nhiễm trùng và phải điều trị hồi sức tích cực tại một cơ sở y tế khác.

Khi chuyển đến bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán loét da vùng mông trái, ung thư trực tràng, suy mòn nặng, hội chứng vành mạn, hạ albumin máu và rối loạn điện giải.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ - Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp đã thực hiện một cuộc mổ bán khẩn nhằm cắt bỏ toàn bộ phần da hoại tử màu đen vùng mông trái.

Sau lớp mô hoại tử là một ổ áp-xe rộng chứa rất nhiều mủ hôi, lan sâu vào lớp cơ, hình thành nhiều hốc và đường hầm phức tạp. Việc cắt lọc triệt để gặp nhiều thách thức do nền mô viêm chảy máu nhiều và tổn thương lan rộng.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật

Tuy nhiên, thời điểm này, bệnh nhân chưa được mở hậu môn nhân tạo. Việc ăn uống bình thường sẽ dẫn đến đi tiêu qua đường hậu môn tự nhiên, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng vết thương đang điều trị bằng VAC. Do vị trí tổn thương nằm quá sát hậu môn nên việc cách ly hoàn toàn hậu môn khỏi vùng đặt VAC gần như không thể thực hiện được.

Trước tình huống khó khăn này, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa giữa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, Ung bướu và Dinh dưỡng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia thống nhất cho bệnh nhân nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch, hạn chế tối đa ăn uống nhằm tránh đi tiêu gây nhiễm khuẩn vết thương.

Sau 14 ngày kể từ cuộc phẫu thuật cắt ung thư trực tràng, bệnh nhân được chuyển trở lại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục điều trị. Việc đã được mở hậu môn nhân tạo giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bẩn vùng mổ và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc phẫu thuật che phủ khuyết hổng.

TS-BS Nguyễn Văn Thanh, phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật chuyển vạt 4 thùy có nhánh xuyên từ động mạch đùi sâu để che phủ toàn bộ vùng khuyết hổng.

Đây là kỹ thuật tạo hình có độ phức tạp cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm chuyên sâu về giải phẫu mạch máu, thiết kế vạt và xử lý các tổn thương phần mềm lớn trên nền bệnh nhân suy kiệt, nhiều bệnh lý phối hợp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc tích cực. Hệ thống VAC được sử dụng để hút dịch và máu bầm tại mép vết mổ nhằm cải thiện sức sống của vạt, đồng thời hạn chế nguy cơ nhiễm trùng thứ phát.

Sau 48 giờ hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn định. Vạt da có sức sống tốt, hồng hào, màu sắc tương đồng với vùng da lân cận, không ghi nhận dấu hiệu thiếu máu nuôi hay hoại tử.