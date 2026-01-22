HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tái tạo vành tai, trả lại dung mạo cho người phụ nữ trẻ bị tai nạn giao thông

Hải Yến

(NLĐO) - Một người phụ nữ 27 tuổi bị tai nạn giao thông đứt rời tai vừa được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình trả lại dung mạo gần như bình thường.

Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) vừa phẫu thuật tạo hình vành tai cho bệnh nhân Đ.T.B.T (27 tuổi) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng bị mất tai. 

img
img

Bệnh nhân được phẫu thuật tái tạo vành tai 

Trước đó, chị T. nhập viện vì tai nạn nghiêm trọng khiến vành tai bị đứt rời, mất hoàn toàn da và sụn. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong trạng thái hoảng loạn, lo âu, đối diện nguy cơ khiếm khuyết vĩnh viễn về dung mạo.

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật hàm mặt-Tạo hình thẩm mỹ-Bệnh viện Thống Nhất đã triển khai phương án tái tạo vành tai theo hai giai đoạn. 

img

Tái tạo vành tai trả lại dung mạo cho cô gái

TS-BS Đỗ Thành Trí, Trưởng Khoa Phẫu thuật hàm mặt-Tạo hình thẩm mỹ, cho biết ở lần phẫu thuật đầu tiên, ê-kíp tiến hành lấy vạt da sau tai chuyển lên che phủ vùng khuyết da và sụn. Đây là bước quan trọng nhằm tạo lớp mô mềm phù hợp và tái lập hệ thống mạch máu nuôi dưỡng vành tai. 

Theo BS Trí, da vùng sau tai có cuống mạch tốt, tỉ lệ sống cao và màu sắc tương đồng với da tai, giúp đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu.

Sau khoảng một tháng theo dõi, khi vạt da đã sống ổn định và hệ thống mạch máu được tái lập hoàn chỉnh, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lần hai. Ở giai đoạn này, các bác sĩ tiến hành cắt vạt da và tạo hình lại vành tai, tái lập các đường nét giải phẫu, đảm bảo sự cân đối và hài hòa với tai bên đối diện.

Kết quả sau hai lần phẫu thuật cho thấy phần da vành tai sống tốt, hình thái tai được phục hồi gần như hoàn toàn, mang lại dung mạo tự nhiên cho người bệnh.

"Những trường hợp mất da và sụn vành tai do tai nạn là thách thức lớn trong phẫu thuật tạo hình. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc che phủ tổn thương mà còn phải tái tạo hình thái tai gần giống nhất với bên còn lại, giúp người bệnh tự tin và hòa nhập cuộc sống" - BS Trí nhấn mạnh.

tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng bệnh viện Thống Nhất tai nạn giao thông nghiêm trọng chất lượng sống tái tạo tạo hình thẩm mỹ tái tạo vành tai
