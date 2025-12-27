HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh"

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Đoàn Minh Tài và bác sĩ Sunny Đan Ngọc đã tổ chức đám cưới theo phong cách miền Tây tại nhà vườn ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) ngày 26-12.

Cô dâu diện đầm cưới màu trắng, kiểu dáng thập niên 1990. Chú rể mặc vest lịch lãm, cũng với kiểu dáng hoài cổ.

Chú rể chèo xuồng, đưa cô dâu đến nơi làm lễ cưới trong vườn dừa, không gian mát mẻ. Dàn phù dâu, phù rể quy tụ những người nổi tiếng có: Phan Thị Mơ, Hương Ly, Huỳnh Hồng Loan, Tùng Anh, Hoàng Ái My, Huỳnh Thật, Trịnh Xuân Nhản, Trung Hiếu, Lý Bình, Vũ Linh…

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 1.

Chú rể Đoàn Minh Tài chèo xuồng chở cô dâu Sunny Đan Ngọc

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 2.

Đám cưới phong cách miền Tây

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 3.

Nhà chú rể tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ)

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 4.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc. Nguồn: Facebook Huỳnh Hồng Loan

Sáng cùng ngày, Đoàn Minh Tài cùng gia đình và dàn bê tráp cưới đã đến nhà bác sĩ Sunny Đan Ngọc tại TP HCM làm lễ rước dâu. Cả cô dâu, chú rể diện áo dài đỏ rực rỡ.

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 5.

Sáng cùng ngày, đàng trai đã đến nhà cô dâu ở TP HCM để làm lễ rước dâu

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 6.

Sau đó, đoàn di chuyển từ TP HCM đến nhà chú rể, tiếp tục các nghi thức của lễ cưới. Hoàn thành phần lễ, phần tiệc cưới, tiếp đãi họ hàng hai bên, các khách mời cùng hoạt động ca hát vui nhộn diễn ra trong không khí thân tình.

Ngày 25-12, cặp đôi này đã tổ chức tiệc cưới tại TP HCM, mời khoảng 800 khách gồm nhiều bạn bè trong giới giải trí: Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Ngô Thanh Vân, NSND Trịnh Kim Chi…

Đoàn Minh Tài là diễn viên kiêm doanh nhân. Anh góp mặt trên các sân khấu kịch và tham gia các phim truyền hình: "Dốc sương mù", "Vết sẹo", "Lạc mất linh hồn", "Nỗi buồn có mắt", "Trang trại hoa hồng", "Gia đình hoàn mỹ"…

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 7.

Hình cưới của cặp đôi

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 9.

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 10.

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 11.

Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh" - Ảnh 13.


Tin liên quan

Diễn viên Đoàn Minh Tài kể chuyện đời

Diễn viên Đoàn Minh Tài kể chuyện đời

(NLĐO) - Diễn viên Đoàn Minh Tài vừa ra mắt cuốn sách "Take 15 Chú Cừu Đen - Một câu chuyện của Đoàn Minh Tài" - kể về đời mình như tên gọi cuốn sách.

Đoàn Minh Tài đổ tiền "chơi lớn"

(NLĐO) - Sau khi ra mắt thành công tại Mỹ, "Thâm kế độc tình" của diễn viên Đoàn Minh Tài chính thức ra mắt khán giả Việt.

Bà xã xinh đẹp, giỏi kinh doanh của diễn viên Baggio

(NLĐO) - Diễn viên Baggio quyết định ở nhà chăm con cho vợ xinh đẹp Quỳnh Trâm về Việt Nam khởi nghiệp.

đám cưới Diễn viên Đoàn Minh Tài Sunny Đan Ngọc phong cách miền Tây
    Thông báo