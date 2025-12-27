Tài tử Đoàn Minh Tài chèo xuồng "rước vợ về dinh"

Cô dâu diện đầm cưới màu trắng, kiểu dáng thập niên 1990. Chú rể mặc vest lịch lãm, cũng với kiểu dáng hoài cổ.

Chú rể chèo xuồng, đưa cô dâu đến nơi làm lễ cưới trong vườn dừa, không gian mát mẻ. Dàn phù dâu, phù rể quy tụ những người nổi tiếng có: Phan Thị Mơ, Hương Ly, Huỳnh Hồng Loan, Tùng Anh, Hoàng Ái My, Huỳnh Thật, Trịnh Xuân Nhản, Trung Hiếu, Lý Bình, Vũ Linh…

Chú rể Đoàn Minh Tài chèo xuồng chở cô dâu Sunny Đan Ngọc

Đám cưới phong cách miền Tây

Nhà chú rể tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ)

Đám cưới Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc. Nguồn: Facebook Huỳnh Hồng Loan

Sáng cùng ngày, Đoàn Minh Tài cùng gia đình và dàn bê tráp cưới đã đến nhà bác sĩ Sunny Đan Ngọc tại TP HCM làm lễ rước dâu. Cả cô dâu, chú rể diện áo dài đỏ rực rỡ.

Sáng cùng ngày, đàng trai đã đến nhà cô dâu ở TP HCM để làm lễ rước dâu

Sau đó, đoàn di chuyển từ TP HCM đến nhà chú rể, tiếp tục các nghi thức của lễ cưới. Hoàn thành phần lễ, phần tiệc cưới, tiếp đãi họ hàng hai bên, các khách mời cùng hoạt động ca hát vui nhộn diễn ra trong không khí thân tình.

Ngày 25-12, cặp đôi này đã tổ chức tiệc cưới tại TP HCM, mời khoảng 800 khách gồm nhiều bạn bè trong giới giải trí: Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Ngô Thanh Vân, NSND Trịnh Kim Chi…

Đoàn Minh Tài là diễn viên kiêm doanh nhân. Anh góp mặt trên các sân khấu kịch và tham gia các phim truyền hình: "Dốc sương mù", "Vết sẹo", "Lạc mất linh hồn", "Nỗi buồn có mắt", "Trang trại hoa hồng", "Gia đình hoàn mỹ"…

