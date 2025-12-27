Bà xã xinh đẹp, giỏi kinh doanh của diễn viên Baggio

Vợ diễn viên Baggio, Quỳnh Trâm quay trở về Việt Nam

Gia đình nhà diễn viên Baggio- Quỳnh Trâm

Gây ấn tượng bởi ngoại hình ưa nhìn và phong thái cởi mở, Quỳnh Trâm còn được công chúng biết đến qua cuộc hôn nhân với diễn viên Baggio. Sau khi lập gia đình, cả hai sang Mỹ định cư, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung xây dựng nền tảng gia đình. Gần đây, Quỳnh Trâm trở về Việt Nam để phát triển kinh doanh, đánh dấu bước đi mới khi đưa thương hiệu Kem Tràng Tiền nhượng quyền vào TP HCM.

Việc quay lại thị trường trong nước không phải quyết định bốc đồng. Quỳnh Trâm cho biết cô nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng. Cả hai đã ấp ủ kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực F&B từ lâu, quan điểm chung là khi có cơ hội phù hợp sẽ chủ động nắm bắt.

Với cô, kinh doanh không chỉ để khẳng định sự trưởng thành trước gia đình mà còn là cách tạo nền tảng bền vững, trở thành chỗ dựa lâu dài cho hai con trai song sinh.

Trước khi đầu tư vào Kem Tràng Tiền, Quỳnh Trâm từng thử sức ở nhiều lĩnh vực tại Mỹ như truyền thông, giải trí, mỹ phẩm và đều ghi nhận những kết quả tích cực.

Dù xuất thân từ ngành y, cô sớm tiếp xúc môi trường kinh doanh từ gia đình, hình thành tư duy làm chủ và khả năng thích nghi nhanh. Theo Quỳnh Trâm, những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp là phần tất yếu, giúp cô tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn.

Baggio tuyệt đối ủng hộ vợ Quỳnh Trâm

Với Kem Tràng Tiền, Quỳnh Trâm tự tin vào sức sống của một thương hiệu quen thuộc, gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Khi đưa sản phẩm vào thị trường phía Nam, cô cùng cộng sự tận dụng lợi thế khí hậu, nghiên cứu thị hiếu địa phương và đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng tệp khách hàng.

Cách làm bài bản, thận trọng nhưng linh hoạt cho thấy tư duy kinh doanh rõ ràng của nữ doanh nhân 8X.

Dù bận rộn, Quỳnh Trâm khẳng định cô không đặt nặng áp lực tài chính. Mục tiêu của gia đình là cuộc sống ổn định, cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho con cái. Theo cô, đủ đầy không nằm ở việc theo đuổi sự giàu có bằng mọi giá mà ở khả năng kiểm soát nhịp sống, tận hưởng những giá trị thiết thực.

Sau 5 năm tại Mỹ, cuộc sống của Quỳnh Trâm và Baggio dần đi vào quỹ đạo. Giai đoạn đầu, cả hai đối mặt nhiều thách thức, từ thích nghi môi trường mới, ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc dung hòa quan điểm trong gia đình nhiều thế hệ. Khi nền tảng gia đình đủ vững, mỗi người học cách nhường nhịn để giữ sự gắn kết lâu dài.

Diễn viên Baggio hiện ra sao

Baggio sẽ ở nhà chăm con cho vợ Quỳnh Trâm về Việt Nam phát triển sự nghiệp

Hiện tại, cặp đôi cùng vận hành các hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Quỳnh Trâm phụ trách chiến lược và kinh doanh, trong khi Baggio đảm nhận mảng sản xuất, sáng tạo.

Sự phân vai rõ ràng giúp cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hạn chế xung đột trong công việc. Khi cần, ông bà hỗ trợ chăm sóc các cháu để vợ chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Theo Quỳnh Trâm, Baggio vẫn giữ đam mê nghệ thuật nhưng ưu tiên lớn nhất hiện nay là gia đình. Ở tuổi 35, anh được nhận xét trưởng thành hơn, tập trung vào vai trò người chồng, người cha, chủ yếu làm sản xuất và đạo diễn thay vì xuất hiện thường xuyên trên sân khấu như trước.

Vợ Baggio quyết định mang kem Tràng Tiền ở Hà Nội vào TP HCM

Thời gian tới, Quỳnh Trâm sẽ thường xuyên về Việt Nam để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của Kem Tràng Tiền. Trong thời gian đó, Baggio đảm nhận việc chăm sóc và đồng hành cùng các con.

Với Quỳnh Trâm, đây là sự phân công tự nhiên trong gia đình, phản ánh lựa chọn ưu tiên và sự tin tưởng lẫn nhau trên hành trình vừa làm kinh doanh, vừa gìn giữ tổ ấm.