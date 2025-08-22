HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Hứa Khải, nổi tiếng với vai Phú Sát Phó Hằng trong "Diên Hi công lược", bị bạn gái cũ tố ngoại tình.

Hứa Khải, Hứa Lệ Sa và Triệu Tình "bùng nổ" mạng xã hội Weibo

Những cái tên: Tài tử Hứa Khải, minh tinh Hứa Lệ Sa, Triệu Tình phủ sóng tìm kiếm nóng của trang mạng xã hội Weibo trong sáng 22-8.

Truyền thông Hoa ngữ cho biết ban đầu có nhiều thông tin đồn thổi rằng Hứa Lệ Sa là bạn gái của Hứa Khải lan tỏa trên mạng. Một người hâm mộ đã từng nhắn tin hỏi Hứa Lệ Sa rằng cô và Hứa Khải có quan hệ gì thì cô trả lời là bạn gái.

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình- Ảnh 1.

Tài tử Hứa Khải nổi tiếng với nhiều phim: "Trường quân sự Liệt Hỏa", "Thiên Vũ Kỷ", "Thiên cổ quyết trần", "Thừa hoan ký"...

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình- Ảnh 2.

Hứa Lệ Sa tố Hứa Khải ngoại tình trong thời gian cả hai hẹn hò

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình- Ảnh 3.

Cô cho biết lý do cả hai chia tay là vì Hứa Khải bị bắt gặp vào khách sạn cùng nữ diễn viên Triệu Tình (bìa trái)

Ngay sau đó, đáp trả lại thông tin lan truyền, Hứa Lệ Sa chia sẻ: "Quả dưa lớn đầu tiên của năm 2025 đến rồi. Tôi không phải là bạn gái hiện tại của Hứa Khải vì vào năm 2022 chúng tôi đã chia tay vì nguyên nhân anh ấy cùng với Triệu Tình thuê phòng khách sạn. Từ từ, tôi sẽ kể rõ chuyện với mọi người nhé".

Cô cũng đăng tải lại loạt ảnh, video clip Hứa Khải từng bị cánh săn ảnh chụp năm 2022.

Trong ảnh, anh có hành động thân mật với một cô gái. Cả hai ôm nhau trước khi cùng vào khách sạn, đến hôm sau mới rời đi. Cô gái trong ảnh được xác định là Triệu Tình.

Những lời tố của Hứa Lệ Sa rằng Hứa Khải ngoại tình cùng đồng nghiệp chung công ty quản lý trong thời gian hai người yêu đương trở thành "quả bom" gây sốc công chúng.

“Biên kịch vàng” Vu Chính phản pháo Hứa Lệ Sa, trình báo cơ quan chức năng

"Biên kịch vàng" Vu Chính - ông chủ công ty quản lý của Hứa Khải, Triệu Tình lập tức lên tiếng phản bác, chỉ trích Hứa Lệ Sa, khẳng định đã báo cơ quan chức năng vì hành vi vu khống.

Hứa Lệ Sa tiếp tục đăng ảnh của Hứa Khải, chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai. Cô phản bác lại Vu Chính khiến "biên kịch vàng" phát sóng trực tiếp, bác bỏ chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và Triệu Tình. Vu Chính cho biết cả hai cùng công ty quản lý lại thân thiết nên vào khách sạn để học thoại, Triệu Tình dạy thoại cho Hứa Khải và vì phải nhờ người mới giúp mình nên Hứa Khải giấu chuyện này, không dám kể ra.

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình- Ảnh 5.

Chuyện của cả ba vẫn ồn ào, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình- Ảnh 6.

Phía Hứa Khải phản bác Hứa Lệ Sa, cho rằng cô bịa đặt, tung tin sai lệch

Phòng làm việc của Hứa Khải nhanh chóng ra thông cáo khẳng định anh hiện đang độc thân. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc không độc thân, ngoại tình đều là tin đồng ác ý, bịa đặt. Họ đã báo cơ quan chức năng thu thập bằng chứng và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng làm việc Triệu Tình cũng khẳng định cô hiện độc thân. Các thông tin lan truyền như ngoại tình, tiểu tam… đều không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự. Cô cùng đoàn đội sẽ tiến hành thu thập bằng chứng, truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Vụ việc vẫn tiếp tục ồn ào, gây ảnh hưởng đến cả ba diễn viên. Trong đó, phim "Tử dạ quy" do Hứa Khải đóng nam chính cùng minh tinh Điền Hi Vi vừa mới phát sóng không lâu cũng bị tác động không nhỏ.

