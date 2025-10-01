Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt

Minh Khuê

(NLĐO) - Hyun Bin và Son Ye-jin trở thành tâm điểm bàn tán do hành động tài tử này từ chối làm biểu tượng trái tim bằng tay từ "fan".

Son Ye-jin đã "thả tim" đoạn video clip quay cảnh Hyun Bin từ chối làm biểu tượng trái tim bằng tay cùng người hâm mộ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Hyun Bin đã khéo léo ứng xử và được vợ khen khi biết giữ chừng mực. Một số nhận định dí dỏm rằng nếu đó không phải Son Ye-jin thì Hyun Bin sẽ không tạo hình trái tim, không thể vì chiều lòng người hâm mộ mà trái đi sự thật rằng anh đã có vợ con.

Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt - Ảnh 1.

Hyun Bin từ chối làm biểu tượng trái tim bằng tay cùng người hâm mộ

Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt - Ảnh 2.

Son Ye-jin thả tim tán thưởng hành động của chồng

Ngày 30-9, Hyun Bin trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội khi một video clip tương tác của anh và người hâm mộ được tạp chí Eyesmag đăng tải.

"Một người đàn ông sẽ không làm trái tim bằng tay trừ khi đó là với vợ... Hyun Bin, bức tường thành hoàn hảo" - chú thích cho video clip viết.

Đoạn video clip quay cảnh Huyn Bin tham dự buổi ra mắt bộ phim "Boss" của đạo diễn Ra Hee-chan tại rạp chiếu ở Seoul. Một người hâm mộ đến gần bức tường ảnh và giơ tay làm nửa biểu tượng trái tim. Hyun Bin không tạo hình nửa trái tim kết nối lại mà thay vào đó đáp lại nhẹ nhàng bằng cái bắt tay.

Nhiều bình luận lan tỏa: "Trái tim chỉ dành riêng cho vợ anh ấy", "Người đàn ông đã kết hôn, không tặng trái tim chỉ để chiều lòng người hâm mộ"…

Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này là dấu hiệu cho thấy tình yêu không lay chuyển của Hyun Bin dành cho vợ mình.

Hyun Bin và Son Ye-jin, cả hai đều sinh năm 1982, kết hôn vào năm 2022 và chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó.

Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt - Ảnh 3.

Cặp đôi kết hôn năm 2022

Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt - Ảnh 4.

Tin liên quan

Mê mẩn món Việt, Park Hoon rủ Hyun Bin đi ăn phở

Mê mẩn món Việt, Park Hoon rủ Hyun Bin đi ăn phở

(NLĐO) – Ẩm thực Việt Nam còn chinh phục người nổi tiếng xứ kim chi như Park Hoon, Hyun Bin, Bi Rain... bằng những món ăn độc đáo, đậm bản sắc như phở, bánh mì, gỏi cuốn, cơm sườn…

Sự thật về clip liên quan đến việc được cho là bí mật của vợ chồng Hyun Bin

(NLĐO) – Đón thiên thần nhỏ không bao lâu, vợ chồng ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc là Hyun Bin và Son Ye-jin đã bị đồn thổi ly hôn. Người hâm mộ cặp đôi này bức xúc trước sự vô lý của tin đồn.

Tài tử Hyun Bin khoe con trai giống cha lẫn mẹ

(NLĐO) - Hyun Bin cho biết con trai đầu lòng của anh cùng minh tinh Son Ye-jin có vẻ ngoài giống cha mẹ mỗi người một chút. Tuy nhiên, anh cũng rất tò mò muốn xem đứa trẻ sẽ giống ai nhiều hơn khi lớn lên.

Hyun Bin Son Ye-jin thả tim trái tim bằng tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo