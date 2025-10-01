Tài tử Hyun Bin và vợ Son Ye-jin lại gây sốt

Son Ye-jin đã "thả tim" đoạn video clip quay cảnh Hyun Bin từ chối làm biểu tượng trái tim bằng tay cùng người hâm mộ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Hyun Bin đã khéo léo ứng xử và được vợ khen khi biết giữ chừng mực. Một số nhận định dí dỏm rằng nếu đó không phải Son Ye-jin thì Hyun Bin sẽ không tạo hình trái tim, không thể vì chiều lòng người hâm mộ mà trái đi sự thật rằng anh đã có vợ con.

Hyun Bin từ chối làm biểu tượng trái tim bằng tay cùng người hâm mộ

Son Ye-jin thả tim tán thưởng hành động của chồng

Ngày 30-9, Hyun Bin trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội khi một video clip tương tác của anh và người hâm mộ được tạp chí Eyesmag đăng tải.

"Một người đàn ông sẽ không làm trái tim bằng tay trừ khi đó là với vợ... Hyun Bin, bức tường thành hoàn hảo" - chú thích cho video clip viết.

Đoạn video clip quay cảnh Huyn Bin tham dự buổi ra mắt bộ phim "Boss" của đạo diễn Ra Hee-chan tại rạp chiếu ở Seoul. Một người hâm mộ đến gần bức tường ảnh và giơ tay làm nửa biểu tượng trái tim. Hyun Bin không tạo hình nửa trái tim kết nối lại mà thay vào đó đáp lại nhẹ nhàng bằng cái bắt tay.

Nhiều bình luận lan tỏa: "Trái tim chỉ dành riêng cho vợ anh ấy", "Người đàn ông đã kết hôn, không tặng trái tim chỉ để chiều lòng người hâm mộ"…

Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này là dấu hiệu cho thấy tình yêu không lay chuyển của Hyun Bin dành cho vợ mình.

Hyun Bin và Son Ye-jin, cả hai đều sinh năm 1982, kết hôn vào năm 2022 và chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó.