Tài tử Lee Jung-jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tài tử Lee Jung-jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki

Minh Khuê

(NLĐO) - Hai tài tử đình đám Hàn Quốc Lee Jung-jae và Jung Woo-sung tháp tùng nam diễn viên gạo cội Ahn Sung-ki trong hành trình cuối đời.

Linh cữu của diễn viên Ahn Sung-ki hiện được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary tại Seoul. Lee Jung-jae và Jung Woo-sung cùng hai con trai của cố diễn viên, túc trực, tiếp đón khách đến viếng.

Cả hai mặc vest đen, đôi mắt buồn bã nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Họ cùng gia đình Ahn Sung-ki chào hỏi những người đến viếng, lặng lẽ hoàn tất công việc của mình.

Tài tử Lee Jung-Jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki - Ảnh 1.

Lee Jung-jae và Jung Woo-sung túc trực đám tang cố diễn viên Ahn Sung-ki

Tài tử Lee Jung-Jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki - Ảnh 2.

Họ sẽ là người khiêng linh cữu ngày đưa tang

Lee Jung-jae, Jung Woo-sung có mối quan hệ thân thiết lâu năm với tiền bối Ahn Sung-ki. Ngoài tình cảm thân thiết đó, hành động của họ còn thể hiện sự tôn trọng người đã khuất cùng những cống hiến của ông cho sự nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Cả hai cũng sẽ là người khiêng linh cữu, trực tiếp tiễn đưa diễn viên quá cố trong hành trình cuối cùng của ông.

Nhà tang lễ chật kín những vòng hoa chia buồn trong không khí trang nghiêm và trầm lắng. Những người đến viếng bày tỏ nỗi buồn, nhận định: "Ahn Sung-ki là gương mặt và linh hồn của điện ảnh Hàn Quốc", "Cách các đàn em sát cánh cho thấy ông được kính trọng cao trong ngành".

Ahn Sung-ki qua đời ngày 5-1, sau 6 ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi. Ông sinh năm 1952, đã tham gia trong hơn 180 phim. Những phim nổi bật của ông có: "In the Name of the Son", "The Hunt", "Hansan: Rising Dragon", "Birth", "The Divine Fury", "Radio Star", "The Fair Love", "Two Cops", "Hanbando", "The Romantic President"…

Ông đã được vinh danh với 32 giải thưởng về diễn xuất, được gọi là "diễn viên quốc dân". Tài tử được đồng nghiệp, người hâm mộ yêu mến và họ bày tỏ thương tiếc khi biết tin ông qua đời.

Tài tử Lee Jung-Jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki - Ảnh 3.

Diễn viên Ahn Sung-ki qua đời tuổi 74

Tài tử Lee Jung-Jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki - Ảnh 4.

Ông có nhiều đóng góp cho điện ảnh Hàn Quốc

Tài tử Lee Jung-Jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki - Ảnh 5.

Hai diễn viên Lee Jung-jae và Jung Woo-sung cùng các con của cố diễn viên

Tin liên quan

Lee Jung-jae gợi cảm trong vai diễn mới

(NLĐO)- Thế là đạo diễn Im Sang-soo, giải điện ảnh Cannes, đã tìm được nam diễn viên chính cho bộ phim “The Housemaid”.

Lee Jung-jae đánh dấu sự trở lại sau 3 năm

(NLĐO) - Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jung-jae (ảnh) sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử “1724 Kibang Nandongsageon”.

Rộ tin "quý ông độc thân" Jung Woo-sung đăng ký kết hôn

(NLĐO) – Nam diễn viên Hàn Quốc Jung Woo-sung được cho là đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí.

tưởng niệm Lee Jung-jae tang lễ Jung Woo-sung Ahn Sung-ki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo