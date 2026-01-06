Tài tử Lee Jung-jae, Jung Woo-sung túc trực đám tang của Ahn Sung-ki

Linh cữu của diễn viên Ahn Sung-ki hiện được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary tại Seoul. Lee Jung-jae và Jung Woo-sung cùng hai con trai của cố diễn viên, túc trực, tiếp đón khách đến viếng.

Cả hai mặc vest đen, đôi mắt buồn bã nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Họ cùng gia đình Ahn Sung-ki chào hỏi những người đến viếng, lặng lẽ hoàn tất công việc của mình.

Lee Jung-jae và Jung Woo-sung túc trực đám tang cố diễn viên Ahn Sung-ki

Họ sẽ là người khiêng linh cữu ngày đưa tang

Lee Jung-jae, Jung Woo-sung có mối quan hệ thân thiết lâu năm với tiền bối Ahn Sung-ki. Ngoài tình cảm thân thiết đó, hành động của họ còn thể hiện sự tôn trọng người đã khuất cùng những cống hiến của ông cho sự nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Cả hai cũng sẽ là người khiêng linh cữu, trực tiếp tiễn đưa diễn viên quá cố trong hành trình cuối cùng của ông.

Nhà tang lễ chật kín những vòng hoa chia buồn trong không khí trang nghiêm và trầm lắng. Những người đến viếng bày tỏ nỗi buồn, nhận định: "Ahn Sung-ki là gương mặt và linh hồn của điện ảnh Hàn Quốc", "Cách các đàn em sát cánh cho thấy ông được kính trọng cao trong ngành".

Ahn Sung-ki qua đời ngày 5-1, sau 6 ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi. Ông sinh năm 1952, đã tham gia trong hơn 180 phim. Những phim nổi bật của ông có: "In the Name of the Son", "The Hunt", "Hansan: Rising Dragon", "Birth", "The Divine Fury", "Radio Star", "The Fair Love", "Two Cops", "Hanbando", "The Romantic President"…

Ông đã được vinh danh với 32 giải thưởng về diễn xuất, được gọi là "diễn viên quốc dân". Tài tử được đồng nghiệp, người hâm mộ yêu mến và họ bày tỏ thương tiếc khi biết tin ông qua đời.

Diễn viên Ahn Sung-ki qua đời tuổi 74

Ông có nhiều đóng góp cho điện ảnh Hàn Quốc