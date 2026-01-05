HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tài tử Ahn Sung-ki trong "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Ahn Sung-ki, đã từng đóng nhiều phim trong đó có "In the Name of the Son", qua đời sau sáu ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi.

Công ty quản lý của tài tử Ahn Sung-ki là Artist Company ngày 5-1 công bố ông qua đời lúc 9 giờ sáng cùng ngày, trong vòng tay gia đình.

Chiều ngày 30-12-2025, ông bị nghẹn thức ăn và rơi vào hôn mê. Tài tử được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt nhưng chưa từng tỉnh lại suốt sáu ngày qua.

Tài tử "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê - Ảnh 1.

Tài tử Ahn Sung-ki qua đời

Khi tình trạng ngày càng tệ, con trai cả của ông là Ahn Da-bin vội vã từ nước ngoài trở về Hàn Quốc. Anh đã đến nhà ngày 2-1 và ở bên cạnh cha.

Tài tử Ahn Sung-ki được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2019 và đã trải qua điều trị. Ông được tuyên bố khỏi bệnh nhưng sau đó lại tái phát trong quá trình theo dõi và phải tiếp tục điều trị.

Bất chấp bệnh tật, ông vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng với nụ cười ấm áp, tham dự các sự kiện như lễ khai mạc triển lãm tưởng niệm cố diễn viên Kang Soo-yeon cũng như nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Lễ tang của ông diễn ra ngày 9-1, sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ trong ngành điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young-kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Seoul St. Mary.

Ahn Sung-ki sinh năm 1952, đã tham gia trong hơn 180 phim. Những phim nổi bật của ông có: "In the Name of the Son", "The Hunt", "Hansan: Rising Dragon", "Birth", "The Divine Fury", "Radio Star", "The Fair Love", "Two Cops", "Hanbando", "The Romantic President"…

Ahn Sung-ki đã được vinh danh với 32 giải thưởng về diễn xuất, được gọi là "diễn viên quốc dân". Tài tử được đồng nghiệp, người hâm mộ yêu mến và họ bày tỏ thương tiếc khi biết tin ông qua đời.

Tài tử "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê - Ảnh 2.

Tin liên quan

Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời ở tuổi 45

Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời ở tuổi 45

(NLĐO) – Đạo diễn Bá Vọng làm nhiều phim ngắn, phim dài tập. Anh ra đi đột ngột để lại nhiều tiếc thương

NSND Bùi Gia Tường qua đời, thọ 88 tuổi

(NLĐO) - Tiếng cello "Trở về đất mẹ" để lại khoảng lặng sâu trong lòng văn nghệ sĩ khi biết tin NSND Bùi Gia Tường đã ra đi

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời

(NLĐO) - Mỹ nhân cổ trang Hà Tình, từng tham gia "Tứ đại danh tác": "Tây du ký", "Hồng lâu mộng", "Tam Quốc diễn nghĩa", "Thủy Hử truyện", qua đời tuổi 61.

