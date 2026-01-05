Tài tử Ahn Sung-ki trong "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê

Công ty quản lý của tài tử Ahn Sung-ki là Artist Company ngày 5-1 công bố ông qua đời lúc 9 giờ sáng cùng ngày, trong vòng tay gia đình.

Chiều ngày 30-12-2025, ông bị nghẹn thức ăn và rơi vào hôn mê. Tài tử được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt nhưng chưa từng tỉnh lại suốt sáu ngày qua.

Tài tử Ahn Sung-ki qua đời

Khi tình trạng ngày càng tệ, con trai cả của ông là Ahn Da-bin vội vã từ nước ngoài trở về Hàn Quốc. Anh đã đến nhà ngày 2-1 và ở bên cạnh cha.

Tài tử Ahn Sung-ki được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2019 và đã trải qua điều trị. Ông được tuyên bố khỏi bệnh nhưng sau đó lại tái phát trong quá trình theo dõi và phải tiếp tục điều trị.

Bất chấp bệnh tật, ông vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng với nụ cười ấm áp, tham dự các sự kiện như lễ khai mạc triển lãm tưởng niệm cố diễn viên Kang Soo-yeon cũng như nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Lễ tang của ông diễn ra ngày 9-1, sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ trong ngành điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young-kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Seoul St. Mary.

Ahn Sung-ki sinh năm 1952, đã tham gia trong hơn 180 phim. Những phim nổi bật của ông có: "In the Name of the Son", "The Hunt", "Hansan: Rising Dragon", "Birth", "The Divine Fury", "Radio Star", "The Fair Love", "Two Cops", "Hanbando", "The Romantic President"…

Ahn Sung-ki đã được vinh danh với 32 giải thưởng về diễn xuất, được gọi là "diễn viên quốc dân". Tài tử được đồng nghiệp, người hâm mộ yêu mến và họ bày tỏ thương tiếc khi biết tin ông qua đời.