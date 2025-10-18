HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung

Minh Khuê

(NLĐO) – Tài tử điển trai Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ - nàng thơ của hãng nội y Victoria's Secret, gây sốc khi công bố có con chung.

Ngày 18-10, trên trang cá nhân, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng ảnh bế em bé kèm theo dòng chú thích: "Cha, mẹ và con trai".

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi. Công chúng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin.

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 1.

Trần Vỹ Đình công khai con trai

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 2.

Hà Tuệ bên em bé

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 3.

Cặp đôi xác nhận có con chung

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 4.

Nhưng chưa công bố chuyện đăng ký kết hôn

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 5.

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 6.

Trần Vỹ Đình là diễn viên danh tiếng, ngoài đời gia đình giàu có, sở hữu tài sản lớn

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung - Ảnh 7.

Hà Tuệ là "nàng thơ phương Đông" của hãng Victoria's Secret

Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Chuyện tình cảm của họ được cho là bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai ngồi cùng một bàn tại buổi tiệc về phim ở Thượng Hải – Trung Quốc.

Năm 2021, cả hai bị cánh săn ảnh chụp cảnh cùng nhau trở về nhà, hé lộ mối quan hệ của họ. Việc họ thường xuyên bị bắt gặp đến phòng tập gym cũng gây tranh cãi về việc họ là "cặp đôi tập gym".

Năm 2023, Trần Vỹ Đình được cho là chia tay Hà Tuệ. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận và hiện nay họ công bố có con chung.

Trần Vỹ Đình đã từng tham gia nhiều phim: "Cổ kiếm kỳ đàm", "Túy linh lung", "Lão cửu môn", "Nam phương hữu kiều mộc", "Thiếu niên tứ đại danh bộ"… Anh gia thế giàu có, sở hữu tài sản lớn.

Hà Tuệ là siêu mẫu, nhiều lần trình diễn trong các show của Victoria's Secret. Cô được mệnh danh "nàng thơ phương Đông" của hãng nội y này.

Tin liên quan

“Bố già” Al Pacino thấy đặc biệt khi có con ở tuổi 83

“Bố già” Al Pacino thấy đặc biệt khi có con ở tuổi 83

(NLĐO) - Nam diễn viên Al Pacino, nổi tiếng với vai Michael Corleone trong loạt phim "Bố già", phá vỡ im lặng, lần đầu bày tỏ cảm xúc khi bạn gái 29 tuổi có thai và ông lần nữa làm cha ở tuổi 83.

Á hậu Thúy Vân công bố có con trai đầu lòng tại đám cưới

(NLĐO)- Sau thời gian trì hoãn vì dịch Covid-19, đám cưới của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Thúy Vân và doanh nhân Nhật Vũ đã diễn ra vào chiều 25-7 tại khách sạn Park Hyatt (TP HCM).

Sao Westlife khoe có con với bạn đời đồng tính

(NLĐO) – Mark Feehily - 39 tuổi, thành viên nhóm nhạc đình đám Westlife - háo hức khoe với người hâm mộ rằng anh và bạn đời đồng tính Cailean O'Neill có con đầu lòng.

