Kinh tế

Tài xế Be đạt doanh thu "khủng" 1,615 tỉ đồng/năm từ những khoản nào?

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Theo Be, hơn 1,6 tỉ đồng là tổng doanh thu mà đối tác tài xế Be tạo ra trên nền tảng, không phải là thu nhập thực nhận

Tối 22-12, thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc một tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng năm 2025 nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều tranh luận quanh mức thu nhập thực tế. Không ít ý kiến cho rằng con số gây "choáng" này không phản ánh đúng thu nhập của đa số tài xế xe công nghệ hiện nay.

- Ảnh 1.

Tài xế Phạm Duy Tuấn được vinh danh với doanh thu cao nhất năm 2025. Ảnh: MXH

Theo tìm hiểu, thông tin nêu trên xuất phát từ chương trình tri ân đối tác, do Công ty CP Be Group tổ chức ngày 22-12. Chương trình quy tụ gần 2.000 đối tác tài xế và đối tác giúp việc đang hoạt động trên nền tảng Be, nhằm ghi nhận sự đồng hành và đóng góp của họ.

Tại chương trình, Be đã vinh danh một đối tác tài xế có doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng trong năm 2025. Đây là mức doanh thu hiếm thấy, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và hoài nghi.

- Ảnh 2.

Các đối tác tại sự kiện do Be tổ chức. Ảnh: Be

Trao đổi với phóng viên, đại diện Be xác nhận thông tin trên là chính xác, cho biết các số liệu được công bố trong chương trình phản ánh đúng bản chất và cách hiểu của từng chỉ số. Theo Be, hơn 1,6 tỉ đồng là tổng doanh thu mà đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải là thu nhập thực nhận.

Cụ thể, khoản 1,6 tỉ đồng này bao gồm doanh thu từ nhiều dịch vụ khác nhau, như chở khách beBike, giao đồ ăn beFood và giao hàng beDelivery. Doanh thu phản ánh tổng giá trị đơn hàng mà tài xế thực hiện trong năm, chưa trừ các khoản chi phí vận hành, chia sẻ doanh thu với nền tảng, nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện hay chi phí sinh hoạt.

Đại diện Be cho biết việc công bố các cột mốc doanh thu nhằm ghi nhận nỗ lực, sự kiên trì và đóng góp tích cực của các đối tác tài xế tiêu biểu, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc trong cộng đồng tài xế. 

Năm 2025, Be cũng ghi nhận nhiều đối tác tài xế khác có doanh thu trên dưới 1 tỉ đồng khi hoạt động đa dịch vụ và duy trì cường độ làm việc cao.

Tin liên quan

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

(NLĐO) - Các ứng dụng gọi xe mới tập trung hạ giá cước, tăng chiết khấu cho tài xế khiến các ông lớn gọi xe Grab, Be cũng phải dè chừng

Grab, Be nói gì về việc nhiều tài xế xe công nghệ tắt app, khách khó đặt xe?

(NLĐO) - Nhiều người dân ở TP HCM phản ánh rất khó đặt xe công nghệ những ngày sát Tết, trong khi một số tài xế thừa nhận đã tắt app nghỉ sớm

“Be The Celebration” - Chốt lịch đến ngay lễ hội đón năm mới 2025 tại trung tâm mới

Sau 2 năm liên tiếp lễ hội đón năm mới diễn ra vô cùng thành công tại The Global City, trung tâm mới của TP HCM tiếp tục chào đón năm 2025.

tài xế doanh thu xe công nghệ be mạng xã hội
