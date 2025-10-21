HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các ứng dụng gọi xe mới tập trung hạ giá cước, tăng chiết khấu cho tài xế khiến các ông lớn gọi xe Grab, Be cũng phải dè chừng

Hàng loạt ứng dụng gọi xe mới xuất hiện và đua nhau mở rộng thị phần, đặc biệt tại TP HCM, khiến lĩnh vực này trở nên sôi động sau thời gian yên ắng.

Tada là một ví dụ điển hình. Ứng dụng này thuộc sở hữu của MVL Foundation Pte. Ltd. (Singapore), có mặt tại Việt Nam từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do hoạt động không hiệu quả. Đầu năm 2024, Tada quay trở lại và tập trung phát triển ở TP HCM. Bước ngoặt đến vào tháng 9-2024, khi Gojek rút lui, Tada có cơ hội mở rộng thị phần. 

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực lên Grab và Be tại TP HCM - Ảnh 1.

Hãng xe công nghệ Tada không thu chiết khấu đối tác tài xế

Một ứng dụng khác là Moovtek, thuộc Công ty CP TM-DV Moov (100% vốn Việt Nam), chỉ vừa ra mắt đầu vào tháng10-2025, với màu tím đặc trưng. Moovtek chọn TP HCM làm nơi khởi động, cung cấp cả dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đại diện Moovtek, cho biết nền tảng đang áp dụng mức chiết khấu cạnh tranh, 14% đối với xe máy và 21% đối với ô tô, nhằm giữ chân tài xế và mở rộng thị phần,giúp đối tác có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung. Tài xế khi đăng ký còn nhận được nhiều quyền lợi bổ sung như tặng bảo hiểm xe máy và hoàn tiền đồng phục nếu đạt đủ số chuyến trong tháng.

Ngoài ra, Moovtek còn có chương trình thưởng cố định hằng tuần lên đến 440.000 đồng cho tài xế xe máy và 600.000 đồng cho tài xế ô tô, cùng các phần thưởng linh hoạt dịp lễ…. Doanh thu giờ cao điểm cũng được tính thêm, giúp tăng thu nhập cho tài xế.

Về phía khách hàng, Moovtek chọn chiến lược cạnh tranh bằng giá cước rẻ hơn 10% - 20% so với mức trung bình của thị trường. Khách hàng mới còn được giảm giá 30% - 50%, trong khi khách hàng thân thiết có thể nhận mã giảm giá đồng giá hoặc ưu đãi theo tuần. 

Điểm nhấn của Moovtek là dịch vụ xe ghép, giúp khách tiết kiệm đến 40% chi phí so với dịch vụ ô tô công nghệ thông thường. "Nếu sau 15 phút không có khách cùng tuyến, hành khách vẫn được đi chuyến riêng mà không phát sinh thêm chi phí" - bà Tuyền nói.

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực lên Grab và Be tại TP HCM - Ảnh 2.

Màu tím của hãng xe công nghệ Moovtek

Trong khi đó, Bship, ứng dụng của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Xanh Butl, lại chọn hướng đi khác biệt khi sử dụng 100% xe điện. Bên cạnh dịch vụ chở khách, Bship còn mở rộng sang giao hàng, giao đồ ăn và thậm chí cung cấp dịch vụ lái xe cho người đã uống rượu bia. Ban đầu, ứng dụng này chỉ hoạt động ở khu vực ĐBSCL nhưng hiện đã "tiến quân" ra miền Trung và miền Bắc.

Theo ghi nhận, mức giá cạnh tranh là vũ khí chính của các tân binh này. Với quãng đường 8 km, giá cước xe máy của Moovtek chỉ khoảng 45.000 đồng, tức chỉ hơn 5.600 đồng/km, thấp hơn đáng kể so với mức 51.000-60.000 đồng (6.300 – 7.500 đồng/km) của các hãng lớn. Tada cũng duy trì giá rẻ hơn từ 15%-20% so với các đối thủ lớn.

Chị Lê Kim Huệ, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM), cho biết: "Tôi thường xuyên đi xe công nghệ, nên app nào mới ra cũng tải về thử. Trước đây, các hãng quen hay tăng giá vô tội vạ vào giờ cao điểm, rất khó chịu. Khi thử Tada, tôi thấy giá rẻ hơn cả chục ngàn đồng, dù đôi khi phải chờ hơi lâu. Nhưng gần đây, tôi thấy họ cải thiện rõ rệt, thời gian đón xe nhanh hơn nhiều".

Ngay cả giới tài xế cũng thêm lựa chọn để kiếm thêm thu nhập. Ông Trương Văn Bình (ngụ phường Bình Tiên, TP HCM), chuyển sang chạy cho Tada vài tháng, nói:"Tada không thu chiết khấu nên nhiều tài xế hãng khác đã đầu quân sang đây. Với cuốc xe 50.000 hay 100.000 đồng, tôi gần như hưởng trọn, chỉ mất 5.000 – 8.000 đồng tiền thuế và phí nền tảng, thấp hơn một nửa so với các app khác".

Tin liên quan

Sự thật về clip an ninh sân bay Liên Khương tự ý huỷ chuyến xe công nghệ của khách

Sự thật về clip an ninh sân bay Liên Khương tự ý huỷ chuyến xe công nghệ của khách

(NLĐO) - Đoạn clip liên quan đến an ninh sân bay Liên Khương là sai sự thật, đã được giải quyết dứt điểm nhưng mạng xã hội đăng tải lại để câu view, câu like

TP HCM: Đề xuất giãn tiến độ chuyển đổi xe công nghệ thêm nửa năm

(NLĐO) - Sau khi mở rộng địa giới, TP HCM đẩy mạnh đề án hạ tầng giao thông xanh, chuẩn bị phủ trạm sạc điện mọi địa bàn.

Tài xế xe công nghệ đua nhau dùng app

Để mưu sinh, tài xế xe công nghệ dùng nhiều app cùng lúc. Chính điều tưởng như linh hoạt ấy lại kéo họ vào vòng xoáy của bất ổn và rủi ro

Grab xe công nghệ gọi xe xe tada moovtek gọi xe giá rẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo