Tài xế cố ý điều khiển xe bồn kéo lê khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an nhận định hành vi của Long cố tình điều khiển xe bồn kéo lê khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong là hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người.

Nữ sinh 15 tuổi tử vong sau va chạm xe bồn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tài xế Đinh Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển. 

Nạn nhân bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe bồn kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Nữ sinh 15 tuổi tử vong sau va chạm xe bồn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tài xế cố tình điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: OFFB

Cơ quan công an nhận định hành vi của Đinh Văn Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

