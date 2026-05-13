Thời sự

Tài xế dừng xe sang Mercedes chặn ô tô đầu kéo trên cao tốc gây ùn tắc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế dừng xe Mercedes chặn đầu ô tô đầu kéo gây ùn tắc trên cao tốc.

Ngày 13-5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes mang BKS 30L-913.xx đang lưu thông thì bất ngờ dừng lại giữa đường, chặn đầu xe đầu kéo biển số 24H-047.xx. trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Danh tính tài xế dừng xe Mercedes chặn đầu ô tô đầu kéo trên cao tốc - Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế xe Mercedes dừng xe chặn đầu ô tô đầu kéo trên cao tốc. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, hai người đàn ông từ xe Mercedes bước xuống, lời qua tiếng lại với tài xế xe đầu kéo. Vụ việc khiến các phương tiện phía sau phải dừng chờ, gây ùn ứ cục bộ tại một làn đường.

Sau khi xem clip, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của tài xế xe Mercedes.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 13-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vào khoảng 14 giờ 8 phút ngày 12-5, tại Km145 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô con BKS 30L-913.xx dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc. Tài xế được xác định là ông N.X.T. (SN 1977, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).

Qua xác minh, tài xế cho biết dừng xe khoảng 1 phút, không gây ùn tắc kéo dài, lý do dừng do mất bình tĩnh khi xe sau liên tục nháy đèn, xin vượt nhưng do chưa đủ điều kiện cho vượt nên đã dừng lại để "phân bua" với xe phía sau.

Hành vi trên của tài xế N.X.T. đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc dừng, đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn, nhất là tại các tuyến có tốc độ lưu thông cao. Người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

