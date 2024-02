Tài xế lưu ý khi di chuyển đến Tây Ninh vào ngày mùng 4 Tết

Ngày 9-2 (30 tháng chạp), tỉnh Tây Ninh phát thông báo về phân luồng giao thông, phục vụ lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024.



Theo đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian diễn ra lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 được thuận lợi, an toàn và thông suốt, Công an tỉnh này sẽ phân luồng và tổ chức giao thông một số tuyến đường.

Sơ đồ phân luồng giao thông tại Tây Ninh vào mùng 4 Tết

Cụ thể, từ 4 giờ đến 23 giờ ngày 13.2 (mùng 4 Tết), lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng một chiều và cấm dừng, đỗ các loại phương tiện trên đường Bời Lời (đoạn từ nút giao đường Bời Lời với đường 784 đến nút giao đường 790 với đường Khedol - Suối Đá).

Đường liên xã Phan - Suối Đá (đoạn từ nút giao đường 790 với đường liên xã Phan-Suối Đá đến nút giao đường 781 với đường liên xã Phan - Suối Đá).

Đường Sơn Đình (đoạn từ nút giao đường Sơn Đình với đường 790 đến nút giao đường Sơn Đình với đường 781) và đường vành đai núi Bà (đoạn từ nút giao đường Bời Lời với đường vành đai núi Bà đến nút giao đường 784 với đường vành đai núi Bà).

Trong thời gian phân luồng một chiều, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khi ra về.

Theo đó, các phương tiện trong bãi giữ xe ô tô cổng trước Núi Bà đi theo đường vành đai để ra đường 784, 785; các phương tiện trong bãi giữ xe mô tô cổng trước và các bãi giữ xe ô tô, bãi giữ xe mô tô khu vực cổng sau núi Bà sẽ đi theo đường 790, đường Sơn Đình, đường liên xã Phan - Suối Đá, đường Khedol - Suối Đá để ra đường 781, 784, 785.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông đường 784 (đoạn từ UBND xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu đến khu du lịch quốc gia núi Bà), lực lượng chức năng sẽ cấm hoặc hạn chế lưu thông đối với một số loại phương tiện trên tuyến đường này và tổ chức cho các phương tiện đi vào Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Đối với các phương tiện đến từ Bình Dương, Bình Phước, Long An, TP HCM và các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh di chuyển theo lộ trình: Tại ngã 3 Trường Hòa - Chà Là (nút giao giữa đường 784 với đường Trường Hòa - Chà Là) di chuyển theo đường Trường Hòa - Chà Là rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào đường An Dương Vương – đường Phạm Hộ Pháp - đường Điện Biên Phủ → rẽ phải vào đường Bời Lời đi thẳng đến núi Bà.

Tại ngã 3 Bàu Cóp (nút giao giữa đường 784 với đường 784C) di chuyển theo đường 784C – đường 781 – đến nút giao giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường Điện Biên Phủ (cửa Hòa Viện) → rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ → rẽ phải vào đường Bời Lời đi đến núi Bà.

Phương tiện đến từ các huyện Tân Châu, Tân Biên di chuyển theo lộ trình sau: từ đường 793 hoặc đường 785 – đường Trần Phủ → rẽ trái vào đường Bời Lời đi thẳng đến Núi Bà.

Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình di chuyển phù hợp.