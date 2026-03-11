Tài xế ô tô bật đèn cảnh báo, nhiều lần “khóa lối” xe phía sau bị phạt 5 triệu đồng

Tài xế Nguyễn Trường S. làm việc với CSGT Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm rõ vụ ô tô dừng giữa đường gây cản trở giao thông, sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Trường S. (SN 1972), trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, làm nghề lái xe khách.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế này thừa nhận đã dừng xe trái quy định, gây cản trở giao thông. Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định đối với ông S..

Hình ảnh tài xế bật đèn cảnh báo, "khoá lối" xe phía sau bị phạt

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 40 ngày 10-3, camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh khi xe này đang lưu thông trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới thì gặp một ô tô màu đen bật đèn cảnh báo và dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một xe đang đỗ bên đường di chuyển lên phía trước để tạo khoảng trống cho các phương tiện phía sau đi qua, chiếc ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở, khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Sau đó, chiếc xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên đường, buộc các phương tiện phía sau phải dừng chờ.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tài xế có dấu hiệu cố tình chặn đường phương tiện phía sau, trong khi ý kiến khác đặt vấn đề chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại trên đường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần dừng, đỗ xe đúng quy định, tránh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.