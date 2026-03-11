HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tài xế ô tô bật đèn cảnh báo, nhiều lần “khóa lối” xe phía sau bị phạt 5 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Tài xế ô tô bật đèn cảnh báo, nhiều lần dừng giữa đường "khóa lối" xe phía sau đã bị CSGT Quảng Trị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Tài xế ô tô bật đèn cảnh báo, nhiều lần “khóa lối” xe phía sau bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Trường S. làm việc với CSGT Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm rõ vụ ô tô dừng giữa đường gây cản trở giao thông, sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Trường S. (SN 1972), trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, làm nghề lái xe khách.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế này thừa nhận đã dừng xe trái quy định, gây cản trở giao thông. Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định đối với ông S..

Tài xế ô tô bật đèn cảnh báo, nhiều lần “khóa lối” xe phía sau bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh tài xế bật đèn cảnh báo, "khoá lối" xe phía sau bị phạt

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 40 ngày 10-3, camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh khi xe này đang lưu thông trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới thì gặp một ô tô màu đen bật đèn cảnh báo và dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một xe đang đỗ bên đường di chuyển lên phía trước để tạo khoảng trống cho các phương tiện phía sau đi qua, chiếc ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở, khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Sau đó, chiếc xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên đường, buộc các phương tiện phía sau phải dừng chờ.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tài xế có dấu hiệu cố tình chặn đường phương tiện phía sau, trong khi ý kiến khác đặt vấn đề chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại trên đường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần dừng, đỗ xe đúng quy định, tránh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

VIDEO: Ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần "khóa lối" xe phía sau

Tin liên quan

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vướng loạt công trình trái phép

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vướng loạt công trình trái phép

Nhiều nhà kho, chuồng trại "mọc" trái phép trong khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện vẫn chưa thể xử lý dứt điểm

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị triển khai đồng bộ phương án cấp điện, bố trí lực lượng trực 24/24, bảo đảm nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, công tác bầu cử và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 tại Quảng Trị.

Quảng Trị xử phạt giao thông phạt 5 triệu đồng CSGT Quảng Trị tài xế chặn đường ô tô dừng giữa đường video chặn xe phía sau vi phạm giao thông Quảng Trị
