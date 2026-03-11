Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

HƯƠNG NGUYÊN - HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị triển khai đồng bộ phương án cấp điện, bố trí lực lượng trực 24/24, bảo đảm nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Quảng Trị mang thiết bị, nhiên liệu vượt sông để bảo đảm nguồn điện cho điểm bỏ phiếu vùng sâu xã Trường Sơn.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã xây dựng và triển khai đồng bộ phương án bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo PC Quảng Trị, trên cơ sở danh sách và vị trí các điểm bầu cử, đơn vị đã lập phương án cấp điện chi tiết, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 100% khu vực bỏ phiếu, điểm kiểm phiếu và các cơ quan chỉ đạo, điều hành bầu cử, không để xảy ra gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình tổ chức.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Điện lực Quảng Trị trực 24/24 bảo đảm điện cho các điểm bầu cử

Trong thời gian diễn ra bầu cử, đặc biệt là ngày 15-3-2026 cùng các thời điểm trước và sau bầu cử phục vụ công tác chuẩn bị, tổng kết, ngành điện Quảng Trị không thực hiện các công việc trên lưới điện có thể gây gián đoạn cung cấp điện, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Trước đó, ngày 8-3, tại 3 khu vực bỏ phiếu sớm ở xã Trường Sơn gồm khu vực bỏ phiếu số 13 (bản Dốc Mây), số 16 (bản Hôi Rấy) và số 17 (bản Nước Đắng), PC Quảng Trị đã cử tổ công tác gồm 6 công nhân trực tiếp đến địa bàn. Nhóm mang theo máy móc, thiết bị và nhiên liệu, di chuyển bằng thuyền vượt sông để bảo đảm máy phát điện hoạt động ổn định phục vụ các điểm bỏ phiếu.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Công nhân điện lực trực tại chỗ, thường xuyên kiểm tra máy phát điện nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho điểm bầu cử.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Lực lượng điện lực kiểm tra thiết bị trước giờ bỏ phiếu nhằm bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục.

Anh Lê Đức Ngọc - công nhân Đội Quản lý điện Đồng Hới, cho biết tổ công tác được phân công trực tại chỗ, thường xuyên kiểm tra thiết bị và theo dõi hoạt động của máy phát điện để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố, bảo đảm nguồn điện phục vụ bầu cử.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Trị, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục.

"Chúng tôi đã bố trí cán bộ, công nhân viên trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, góp phần phục vụ thành công cuộc bầu cử" - ông Trung cho biết.

Song song đó, PC Quảng Trị tăng cường trực vận hành và trực xử lý sự cố tại các đơn vị; bố trí lực lượng ứng trực cơ động, phương tiện và máy phát điện dự phòng tại các khu vực trọng điểm. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự cũng được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện.

Với sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng, PC Quảng Trị cam kết bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tin liên quan

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích 54 người vào Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Điện lực Quảng Trị vượt trăm cây số chi viện Gia Lai sau bão số 13

(NLĐO) - Hai đội xung kích với 67 cán bộ, công nhân của Điện lực Quảng Trị đang chi viện cho Gia Lai khôi phục lưới điện bị tàn phá nặng nề sau bão số 13.

Điện lực Quảng Trị: 100% khách hàng thanh toán điện không tiền mặt

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị đạt nhiều kết quả nổi bật khi sản lượng điện tăng, tổn thất giảm, 100% khách hàng thanh toán không tiền mặt.

Quảng Trị công nhân điện lực điện lực quảng trị bầu cử quốc hội khóa XVI PC Quảng Trị bầu cử HĐND các cấp 2026-2031 bảo đảm cấp điện bầu cử điểm bỏ phiếu vùng sâu cấp điện an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo