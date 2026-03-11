Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

Công nhân Điện lực Quảng Trị mang thiết bị, nhiên liệu vượt sông để bảo đảm nguồn điện cho điểm bỏ phiếu vùng sâu xã Trường Sơn.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã xây dựng và triển khai đồng bộ phương án bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo PC Quảng Trị, trên cơ sở danh sách và vị trí các điểm bầu cử, đơn vị đã lập phương án cấp điện chi tiết, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 100% khu vực bỏ phiếu, điểm kiểm phiếu và các cơ quan chỉ đạo, điều hành bầu cử, không để xảy ra gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình tổ chức.

Điện lực Quảng Trị trực 24/24 bảo đảm điện cho các điểm bầu cử

Trong thời gian diễn ra bầu cử, đặc biệt là ngày 15-3-2026 cùng các thời điểm trước và sau bầu cử phục vụ công tác chuẩn bị, tổng kết, ngành điện Quảng Trị không thực hiện các công việc trên lưới điện có thể gây gián đoạn cung cấp điện, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Trước đó, ngày 8-3, tại 3 khu vực bỏ phiếu sớm ở xã Trường Sơn gồm khu vực bỏ phiếu số 13 (bản Dốc Mây), số 16 (bản Hôi Rấy) và số 17 (bản Nước Đắng), PC Quảng Trị đã cử tổ công tác gồm 6 công nhân trực tiếp đến địa bàn. Nhóm mang theo máy móc, thiết bị và nhiên liệu, di chuyển bằng thuyền vượt sông để bảo đảm máy phát điện hoạt động ổn định phục vụ các điểm bỏ phiếu.

Công nhân điện lực trực tại chỗ, thường xuyên kiểm tra máy phát điện nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho điểm bầu cử.

Lực lượng điện lực kiểm tra thiết bị trước giờ bỏ phiếu nhằm bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục.

Anh Lê Đức Ngọc - công nhân Đội Quản lý điện Đồng Hới, cho biết tổ công tác được phân công trực tại chỗ, thường xuyên kiểm tra thiết bị và theo dõi hoạt động của máy phát điện để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố, bảo đảm nguồn điện phục vụ bầu cử.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Trị, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục.

"Chúng tôi đã bố trí cán bộ, công nhân viên trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, góp phần phục vụ thành công cuộc bầu cử" - ông Trung cho biết.

Song song đó, PC Quảng Trị tăng cường trực vận hành và trực xử lý sự cố tại các đơn vị; bố trí lực lượng ứng trực cơ động, phương tiện và máy phát điện dự phòng tại các khu vực trọng điểm. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự cũng được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện.

Với sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng, PC Quảng Trị cam kết bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.