Tài xế ô tô nói đánh phụ nữ không quen biết vì "nóng nảy"

(NLĐO)- Khi lực lượng công an xã ở Thanh Hóa đang tới hiện trường giải quyết vụ xô xát, Phạm Văn Quế say rượu không những cản trở người thi hành công vụ mà còn đấm liên tiếp vào mặt một trung úy công an