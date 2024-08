Tài xế ôtô "thông chốt" nồng độ cồn, tông bị thương 2 CSGT

(NLĐO)- Ngày 20-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa khởi tố 1 người đàn ông đi xe đạp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn về hành vi chống người thi hành công vụ