Tổng lực kiểm tra nồng độ cồn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 12-8, chỉ sau 4 giờ lập chốt, các tổ tuần tra lưu động tại TP Vũng Tàu, tổ công tác đã kiểm tra hơn 1.000 người điều khiển ô tô, xe máy. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử phạt 161 trường hợp có nồng độ cồn qua hơi thở. Bên cạnh nhiều trường hợp đã tuân thủ và chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, vẫn còn nhiều người điều khiển phương tiện không hợp tác, nhận mình đã sử dụng rượu, bia nhưng không chấp hành đo nồng độ cồn và bỏ lại phương tiện rồi đi về. Cá biệt có trường hợp say xỉn, có hành vi gây rối, quát tháo, văng tục, thách thức cán bộ thực thi nhiệm vụ và bị đưa về trụ sở công an phường làm việc.



TP Vũng Tàu là địa bàn có nhiều vụ TNGT, gần đây nhất là vụ việc nữ tài xế có nồng độ cồn kịch khung, không bằng lái tông 2 người chết, 5 người bị thương. Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội Tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết TP Vũng Tàu là địa bàn tương đối phức tạp về vi phạm nồng độ cồn nên đơn vị đã triển khai chuyên đề nhằm bảo đảm an toàn giao thông. "Đây là mô hình đầu tiên, qua triển khai thực tế nếu thấy hiệu quả chúng tôi sẽ nhân rộng các địa bàn khác trong tỉnh nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tốt nhất" - trung tá Khánh nói.

Kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại TP Vũng Tàu

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng thực hiện việc kiểm tra chéo nồng độ cồn giữa các địa bàn. Cụ thể, việc kiểm tra nồng độ cồn tại địa phương cấp huyện này sẽ do lực lượng CSGT đến từ huyện khác trên địa bàn tỉnh thực hiện. Lực lượng CSGT của chính địa phương đó chỉ làm nhiệm vụ lập biên bản, không can thiệp vào quá trình kiểm tra nồng độ cồn của đơn vị bạn đối với người vi phạm. Việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng nể nang do mối quan hệ, quen biết đôi khi vẫn còn diễn ra.

Để kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát chặt hơn nữa đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào các ngày mưa để tránh tâm lý chủ quan, ỷ lại của người tham gia giao thông. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo những cá nhân, đơn vị bên dưới không lái xe khi đã uống rượu, bia và sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm.