HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế xe container dương tính với ma túy bị phạt 59,9 triệu đồng cho nhiều lỗi vi phạm

Tr.Đức

(NLĐO)- Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt lái xe Đ.V.T. với tổng số tiền lên tới 59,9 triệu đồng

Sáng 25-10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công, an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt tài xế Đ.V.T. tổng số tiền lên tới 59,9 triệu đồng với các lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.

Trước đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về một xe đầu kéo có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và phát hiện lái xe đầu kéo này dương tính với ma túy.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn tiến hành kiểm tra, xác định xe ô tô đầu kéo này mang biển số 15C-115.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-056.xx, vị trí ghi hình thuộc Km46+100 đến Km46+600, Quốc lộ 39, xã Long Hưng và ngã tư có đèn tín hiệu giao thông tuyến ĐT468, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Qua tra cứu, phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh vận tải H.P. (phường An Dương, TP Hải Phòng).

Làm việc với đại diện công ty, xác định lái xe điều khiển phương tiện vào thời điểm bị phản ánh là anh Đ.V.T. (SN 1990, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng).

Ngày 19-9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, vào khoảng 16 giờ 45, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm như phản ánh đang lưu thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên nên đã dừng xe kiểm tra. Lái xe Đ.V.T. thừa nhận là người điều khiển phương tiện vào chiều 16-9 (thời điểm bị người dân ghi hình, phản ánh).

Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã phối hợp Công an xã Long Hưng và Trạm Y tế xã Long Hưng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này.

Kết quả lái xe không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng dương tính với ma túy. Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã phối hợp Công an xã Long Hưng, Công an xã Thần Khê thu thập dữ liệu camera trên tuyến, lập biên bản làm việc có sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Long Hưng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực VIII (tỉnh Hưng Yên) thống nhất xác định hành vi của tài xế Đ.V.T. không cấu thành tội phạm "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, mà là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tài xế Đ.V.T. đã vi phạm một loạt lỗi, gồm: vượt xe trong trường hợp không được vượt, phạt tiền từ 4-6 triệu (điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền từ 18-20 triệu đồng (điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng (điểm c khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định.

Với những vi phạm trên, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt lái xe Đ.V.T. với tổng tiền lên tới 59,9 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, lái xe này sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Tin liên quan

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

(NLĐO) - Nam tài xế ở TP HCM phát hiện lửa bốc lên ở phần cabin xe container nên đã nhanh chóng nhờ người dân đến ứng cứu

CLIP: Ớn lạnh tài xế xe container đánh võng, bỏ chạy sau khi gây tai nạn

(NLĐO) - Cú va chạm khiến người chạy xe máy văng ra khỏi đường, ngã lăn nhào xuống bãi đất trống. Chiếc xe container bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe container

(NLĐO) - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người bị thương, tài xế xe container bị khởi tố, bắt tạm giam

mạng xã hội nồng độ cồn chất ma túy tài xế xe container
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo