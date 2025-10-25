Sáng 25-10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công, an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt tài xế Đ.V.T. tổng số tiền lên tới 59,9 triệu đồng với các lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.

Trước đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về một xe đầu kéo có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và phát hiện lái xe đầu kéo này dương tính với ma túy.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn tiến hành kiểm tra, xác định xe ô tô đầu kéo này mang biển số 15C-115.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-056.xx, vị trí ghi hình thuộc Km46+100 đến Km46+600, Quốc lộ 39, xã Long Hưng và ngã tư có đèn tín hiệu giao thông tuyến ĐT468, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Qua tra cứu, phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh vận tải H.P. (phường An Dương, TP Hải Phòng).

Làm việc với đại diện công ty, xác định lái xe điều khiển phương tiện vào thời điểm bị phản ánh là anh Đ.V.T. (SN 1990, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng).

Ngày 19-9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, vào khoảng 16 giờ 45, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm như phản ánh đang lưu thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên nên đã dừng xe kiểm tra. Lái xe Đ.V.T. thừa nhận là người điều khiển phương tiện vào chiều 16-9 (thời điểm bị người dân ghi hình, phản ánh).

Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã phối hợp Công an xã Long Hưng và Trạm Y tế xã Long Hưng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này.

Kết quả lái xe không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng dương tính với ma túy. Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã phối hợp Công an xã Long Hưng, Công an xã Thần Khê thu thập dữ liệu camera trên tuyến, lập biên bản làm việc có sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Long Hưng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực VIII (tỉnh Hưng Yên) thống nhất xác định hành vi của tài xế Đ.V.T. không cấu thành tội phạm "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, mà là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tài xế Đ.V.T. đã vi phạm một loạt lỗi, gồm: vượt xe trong trường hợp không được vượt, phạt tiền từ 4-6 triệu (điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền từ 18-20 triệu đồng (điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng (điểm c khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định.

Với những vi phạm trên, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt lái xe Đ.V.T. với tổng tiền lên tới 59,9 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, lái xe này sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.