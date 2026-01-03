HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Tài xế xe tải chặn đầu, dùng thanh sắt đe dọa tài xế xe buýt Phương Trang

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ xử lý tài xế xe tải có hành vi dùng hung khí đe dọa người khác sau mâu thuẫn giao thông vào trưa 3-1.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3-1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại vụ va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả, gây mất trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) giữa xe ô tô tải và xe buýt Phương Trang.

Công an Đà Nẵng mời tài xế vi phạm lên làm việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng phối hợp với Trạm CSGT Hòa Hiệp tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, xác định người điều khiển xe ô tô tải BKS 43H-030.74 là N.Đ.M. (SN 1994; trú tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

CLIP: Nam tài xế rút hung khí, đe dọa người khác ngay giữa đường

Trong quá trình tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, do mâu thuẫn trong việc không nhường đường, M. đã vượt xe buýt Phương Trang BKS 50F-044.20, tạt đầu và chặn xe gần khu vực giao lộ Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng.

Sau đó, M. xuống xe, dùng hung khí là một thanh sắt hình trụ dài khoảng 1 mét chĩa về phía tài xế xe buýt để nói chuyện, thách thức.

Làm việc tại cơ quan Công an, M. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra nhanh, kết quả test ma túy âm tính.

Hiện nay, Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với Trạm CSGT Hòa Hiệp tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

mạng xã hội Xe ô tô trật tự an toàn giao thông hành vi vi phạm tham gia giao thông va chạm giao thông
