Tiếp nối chuỗi hoạt động đồng hành với tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa tại TP HCM, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" vào sáng 14-5 tại hội trường Báo Người Lao Động.

Các khách mời làm diễn giả tại talkshow là những người quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, gồm: ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS Mai Mỹ Duyên; NSƯT Hạnh Thúy và nghệ sĩ Minh Dự.

Trong bối cảnh văn hóa - giải trí đang bước vào quỹ đạo của một ngành công nghiệp, câu chuyện phát triển không còn dừng ở sáng tạo nghệ thuật mà mở rộng sang quản trị thị trường, thu hút công chúng và trách nhiệm xã hội. TP HCM hiện được xem là trung tâm sáng tạo lớn của cả nước, đồng thời cũng đang đứng trước yêu cầu định hình những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp văn hóa.

Thông qua talkshow, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về những điểm nghẽn đang đặt ra từ chính sách đến thực tiễn hoạt động sáng tạo; vai trò của nguồn nhân lực; thực trạng đào tạo, công chúng; cũng như khả năng kết nối giữa nghệ thuật, công nghệ và thị trường trong thời đại số.

Nhiều vấn đề thời sự liên quan đến sân khấu nghệ thuật cải lương, kịch nghệ tại Nam Bộ và TP HCM cũng sẽ được nhìn nhận từ góc độ thực tiễn nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý văn hóa.

Chuỗi tọa đàm về công nghiệp văn hóa do Báo Người Lao Động tổ chức 2 năm qua đã tạo được sự quan tâm của giới chuyên môn, văn nghệ sĩ và công chúng, góp phần mở rộng diễn đàn trao đổi về chiến lược phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.