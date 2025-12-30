Trong phát triển đô thị, hạ tầng không chỉ là đường sá hay cầu cống, mà là xương sống quyết định năng lực phát triển và chất lượng sống của người dân.

TPHCM hôm nay đang đối mặt với nhiều áp lực: đô thị mở rộng nhanh, hạ tầng quá tải, yêu cầu liên kết vùng ngày càng cấp thiết.

Đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn 14,7 km, qua TP Thủ Đức cũ (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Talkshow "Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị" cùng các vị khách mời phân tích, nhận diện rõ những điểm nghẽn hạ tầng; làm rõ vai trò liên kết TPHCM - Đồng Nai.

Và quan trọng nhất là đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, không chỉ dừng ở chủ trương.

Chương trình với sự tham gia của đại diện các sở, ngành khối đô thị của TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đại diện doanh nghiệp…

Đầu tư vào hạ tầng giao thông không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội lâu dài mà còn tạo ra đòn bẩy cho cộng đồng doanh nghiệp.

Giao thông càng hiện đại, chi phí càng giảm, khả năng kết nối càng cao, doanh nghiệp càng có điều kiện phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào tăng trưởng quốc gia.