HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Talkshow “Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị”

QUỐC ANH

(NLĐO) - Sáng nay (30-12), Báo Người Lao Động tổ chức talkshow: "Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị".

Trong phát triển đô thị, hạ tầng không chỉ là đường sá hay cầu cống, mà là xương sống quyết định năng lực phát triển và chất lượng sống của người dân.

TPHCM hôm nay đang đối mặt với nhiều áp lực: đô thị mở rộng nhanh, hạ tầng quá tải, yêu cầu liên kết vùng ngày càng cấp thiết.

Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn 14,7 km, qua TP Thủ Đức cũ (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Talkshow "Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị" cùng các vị khách mời phân tích, nhận diện rõ những điểm nghẽn hạ tầng; làm rõ vai trò liên kết TPHCM - Đồng Nai.

Và quan trọng nhất là đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, không chỉ dừng ở chủ trương.

Chương trình với sự tham gia của đại diện các sở, ngành khối đô thị của TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đại diện doanh nghiệp…

Đầu tư vào hạ tầng giao thông không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội lâu dài mà còn tạo ra đòn bẩy cho cộng đồng doanh nghiệp.

Giao thông càng hiện đại, chi phí càng giảm, khả năng kết nối càng cao, doanh nghiệp càng có điều kiện phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào tăng trưởng quốc gia.

Tin liên quan

Sắp thông xe cầu vượt N2 An Phú, xe từ cao tốc đi thế nào?

Sắp thông xe cầu vượt N2 An Phú, xe từ cao tốc đi thế nào?

(NLĐO) - Khi nhánh cầu vượt N2 nút giao An Phú thông xe, xe từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây rẽ phải trực tiếp về Mai Chí Thọ.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Nhiều công trình vừa được khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ

Việc kết nối giao thông giữa TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương không chỉ giúp phát triển kinh tế - xã hội 3 địa phương mà tạo động lực phát triển cả vùng Đông Nam Bộ

hạ tầng giao thông đường Vành đai 3 liên kết vùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo