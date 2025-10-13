Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường nối tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 sẽ khởi công trong tháng 10-2025, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phá thế "cổ chai"

Nút giao An Phú thời gian qua luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông. Trên điểm kết nối giao thông quan trọng này, hàng dài ô tô nối nhau nhích từng chút. Nhiều tài xế mệt mỏi tìm kiếm lối thoát nhưng hết sức khó khăn.

Anh Phạm Quang Hữu cho biết thứ bảy nào cũng từ phường An Khánh, TP HCM về quê Đồng Nai. Nút giao An Phú cùng với đoạn nối vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây luôn là nỗi ám ảnh với anh.

"Vừa thoát khỏi nút An Phú lại gặp "mê hồn trận" cầu Long Thành. Người dân thành phố mong mỏi dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sớm khởi công, đồng bộ với đường nối và nút giao An Phú để chấm dứt cảnh ùn tắc" - anh Hữu bày tỏ.

Công trình mở rộng đường nối tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng. Đoạn này được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với mặt đường 36 m. Cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng được nâng cấp, mở rộng lên 37 m.

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2027, công trình nêu trên không chỉ kéo giảm tình trạng ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TP HCM mà còn tăng kết nối vùng. Theo đó, tuyến này giúp khơi thông dòng giao thông đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giảm áp lực giao thông lên tới 50.000 - 55.000 lượt xe/ngày, gấp 3 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Riêng cầu Long Thành, vốn là "điểm nghẽn cổ chai" nhiều năm, sẽ được xây thêm một cầu mới 5 làn, song song với cầu hiện hữu.

Đường dẫn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành thường xuyên ùn ứ, đang chuẩn bị khởi công mở rộng.Ảnh: NGỌC QUÝ

Làm đẹp đô thị

Không chỉ chú trọng hạ tầng giao thông, TP HCM còn chỉnh trang đô thị mạnh mẽ.

Tại phường An Khánh sáng 10-10 - thời điểm khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, tiếng máy xúc rền vang, những gàu sắt liên tục nhấc từng khối bùn nặng trĩu lẫn rác thải và cành cây mục khiến người dân chứng kiến rất phấn khởi. Họ tin tưởng vào một ngày không xa, khu phố nơi mình sinh sống bớt ngột ngạt, sạch sẽ và trong lành hơn.

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ gồm nhiều hạng mục - như nạo vét 1,7 km rạch, xây dựng kè hai bên dài 1,5 km, lắp đặt hệ thống thoát nước, đường dạo, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 86,7 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026, công trình sẽ giải quyết tình trạng ngập nước vào mùa mưa, cải thiện vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, hoàn thiện hệ thống thoát nước chung cho phía Đông thành phố.

Trong ngày 10-10, khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng nhộn nhịp với lễ khởi công Cung Thiếu nhi TP HCM. Trên khu đất rộng, nhiều tốp công nhân dựng hàng rào, san nền, trong khi người dân hào hứng trước từng nhịp cần cẩu.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết công trình có diện tích sàn hơn 38.000 m², vốn 1.124 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028. Đây sẽ là một trong những công trình tiêu biểu về văn hóa - giáo dục của thành phố, nơi ươm mầm tài năng trẻ và công dân toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Cung Thiếu nhi là biểu tượng tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của thành phố dành cho thế hệ tương lai. Công trình này cũng thể hiện cam kết xây dựng TP HCM vừa mạnh kinh tế vừa giàu bản sắc, nhân văn và thân thiện, đồng thời gắn với mục tiêu đưa thành phố trở thành siêu đô thị ở khu vực Đông Nam Á, phong phú về văn hóa - nghệ thuật, thể thao - giải trí.

Rạch Đá Đỏ đã được khởi công nạo vét vào sáng 10-10 Ảnh: ÁI MY

Những bước tiến ấn tượng

10-10 cũng là ngày Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (xã Tân An Hội, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, cho biết công trình được xây dựng trên khu đất hơn 60.000 m². Hằng năm, bệnh viện sẽ tiếp nhận hơn 600.000 lượt bệnh nhân. Với tổng mức đầu tư trên 1.850 tỉ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cảnh quan rộng rãi, có sân đỗ trực thăng, dự án đánh dấu bước phát triển quan trọng về y tế tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM.

Ngoài những dự án dân sinh nêu trên, TP HCM cũng khởi công hàng loạt công trình ý nghĩa khác. Trong đó, đáng chú ý là Công viên khu trường đua Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố - cơ sở 1; tu bổ và tôn tạo đình Bình Thọ, đình Linh Tây…

Để tiến độ triển khai nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh hơn, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản đốc thúc.

Theo đó, những đơn vị chủ trì và quản lý dự án được giao nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bù đắp tiến độ đối với các dự án chậm trễ do ảnh hưởng nguồn vật liệu và điều kiện thời tiết, đồng thời tăng tốc thi công để bảo đảm các công trình trọng điểm hoàn thành đúng kế hoạch. Việc này được xác định là cấp bách, hướng tới hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh các cơ quan quản lý cần triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm mọi hạng mục thi công được thực hiện theo tiến độ, đúng chất lượng và kế hoạch. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các dự án kết nối liên vùng trong giai đoạn tới.

Một đoạn kênh Tham Lương thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên Ảnh: NGỌC QUÝ Hối hả về đích Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP HCM, tại nút giao An Phú, nhánh cầu N2 (XL11) phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025, trong khi hầm chui HC1-02 (XL6) dự kiến hoàn tất vào ngày 15-1-2026. Về đường Vành đai 2, các giai đoạn thi công được chia rõ ràng, trong đó đoạn 1 phải khởi công trước ngày 15-11-2025, đoạn 2 trước ngày 30-10-2025 và đoạn 3 khởi công lại vào ngày 30-10-2025. Nhiều công trình trọng điểm khác cũng được thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, đáng chú ý là dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tuyến cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), cầu Phước An, đường ĐT991B, đường ven biển ĐT994 (Vũng Tàu - Bình Thuận).



