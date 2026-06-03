Talkshow - tư vấn "Lưu ý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và chọn nguyện vọng"

Vào lúc 14 giờ ngày 4-6, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow - tư vấn trực tuyến với chủ đề "Lưu ý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và chọn nguyện vọng".

Đây là hoạt động thuộc chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 – năm 2026 do Báo Người Lao Động thực hiện cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và trường đại học.

Thí sinh lắng nghe tư vấn chọn ngành tại một chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2026 tổ chức tại TPHCM

Chương trình diễn ra trong bối cảnh hơn 1,2 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đồng thời đứng trước nhiều băn khoăn về chọn ngành, chọn trường và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển.

Tham gia talkshow là đại diện nhiều trường đại học tại TP HCM gồm: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tại chương trình, đại diện trường đại học sẽ chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay như cách ôn tập hiệu quả trong giai đoạn nước rút, giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi cũng như những sai lầm học sinh thường gặp khi đăng ký xét tuyển đại học.

Bên cạnh đó, học sinh và phụ huynh cũng sẽ được giải đáp các vấn đề đang được quan tâm như xu hướng ngành nghề trong thời gian tới, cách chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích, cơ hội việc làm cũng như chiến lược sắp xếp nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển.

Chương trình diễn ra lúc 14 giờ ngày 4-6, được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động Online và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của báo.

Mời phụ huynh, học sinh đặt câu hỏi và đón xem phần trả lời của khách mời.