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Thể thao

Talkshow "World Cup 2026: Vòng bảng kịch tính - knock-out sống còn"

Đào Tùng - Ảnh: Quốc An

(NLĐO) - 10 giờ ngày 29-6, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "World Cup 2026: Vòng bảng kịch tính- knockout sống còn" giúp độc giả đánh giá tổng quan về giải.

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Nhân dịp vòng chung kết World Cup 2026, Báo Người Lao Động tổ chức chiến dịch truyền thông "Đồng hành cùng World Cup 2026" trên hạ tầng sinh thái của báo nhằm đưa ngày hội bóng đá đến gần hơn với bạn đọc.

Sau talkshow mở màn "World Cup 2026: Quy mô và khác biệt" được tổ chức trước ngày khai mạc, hôm nay, sau khi kết thúc vòng bảng, Báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức talkshow "World Cup 2026: Vòng bảng kịch tính- knock-out sống còn".

Talkshow: World Cup 2026: "Vòng bảng kịch tính- knockout sống còn" - Ảnh 1.

Lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia với quy mô "mở" bậc nhất trong lịch sử, World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn được nhớ đến với vai trò tiên phong, khép lạI thời kỳ bóng đá truyền thống trước khi công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu được dự báo sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Bóng đá đang bước vào cuộc cách mạng lớn nhất kể từ khi trở thành môn thể thao chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Báo Người Lao Động đã xây dựng kế hoạch truyền thông quy mô trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử, mạng xã hội đến các chương trình giao lưu trực tiếp với bạn đọc, hướng tới mục tiêu mang đến một kỳ World Cup sôi động, hấp dẫn và giàu thông tin.

Talkshow: World Cup 2026: "Vòng bảng kịch tính- knockout sống còn" - Ảnh 2.

Chân sút 39 tuổi Lionel Messi đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 6 bàn

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(NLĐO) - Ngày 8-6, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt", giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giải đấu tại Bắc Mỹ.

Talkshow: "World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt"

(NLĐO) - 10 giờ ngày 8-6, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt", giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giải đấu tại Bắc Mỹ.

World Cup 2026 talkshow vòng knock-out báo Người Lao Động
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