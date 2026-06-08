Nhân dịp vòng chung kết World Cup 2026, Báo Người Lao Động tổ chức chiến dịch truyền thông "Đồng hành cùng World Cup 2026" trên hạ tầng sinh thái của báo nhằm đưa những ngày hội bóng đá đến gần hơn với bạn đọc.



Mở màn cho chiến dịch này, sáng 8-6, talkshow "World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt" được tổ chức tại hội trường tòa soạn Báo Người Lao Động. Dàn khách mời hùng hậu, bao gồm nguyên trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) và nữ bình luận viên - MC Thảo Uyên sẽ cùng với người dẫn chương trình nhà báo Huỳnh Sang, sẽ giới thiệu tổng quan về World Cup 2026.

Lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia với quy mô "mở" bậc nhất trong lịch sử, World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn được nhớ đến với vai trò tiên phong, khép lạ thời kỳ bóng đá truyền thống trước khi công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu được dự báo sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Bóng đá đang bước vào cuộc cách mạng lớn nhất kể từ khi trở thành môn thể thao chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Báo Người Lao Động đã xây dựng kế hoạch truyền thông quy mô trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử, mạng xã hội đến các chương trình giao lưu trực tiếp với bạn đọc, hướng tới mục tiêu mang đến một kỳ World Cup sôi động, hấp dẫn và giàu thông tin.