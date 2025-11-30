Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

Để kéo dài mùa du lịch, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương, trong năm, ngành du lịch Ninh Bình luôn tạo ra những sự kiện, chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo để tạo sức hấp dẫn cho du khách.
Vừa qua, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tỉnh Ninh Bình) chương trình văn hóa - nghệ thuật "Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu" đã diễn ra.
Với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất cố đô, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã dày công chuẩn bị để mang đến một chương trình đặc sắc và ấn tượng.
"Sắc hồng Tam Cốc" không chỉ khẳng định vị thế của Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sự sáng tạo.
Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, "Sắc hồng Tam Cốc 2025" kể lại câu chuyện tình diệu kỳ giữa tiên và người, nơi giọt lệ chia ly hóa thành những đóa hoa thanh khiết vươn mình giữa sóng nước.
Đây cũng là thời điểm Tam Cốc bước vào mùa hoa súng nở rộ đẹp nhất trong năm, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chụp ảnh. Khi hoa súng nở rộ trên dòng sông Ngô Đồng, Tam Cốc trở nên ngọt lịm trong sắc tím hồng, bình yên giữa lòng cố đô.
