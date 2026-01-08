HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tâm điểm robot hình người tại CES 2026

Anh Thư

Robot hình người đang là tâm điểm chú ý tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES 2026), diễn ra tại TP Las Vegas, bang Nevada - Mỹ từ ngày 6 đến 9-1

Qua đó giúp phác họa rõ hơn cách trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý thay đổi cuộc sống hằng ngày và môi trường làm việc ra sao.

Công ty Boston Dynamics (Mỹ), thuộc sở hữu hãng Hyundai (Hàn Quốc), mang đến triển lãm robot hình người mang tên Atlas. Robot này được thiết kế nhằm giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại mà con người phải làm, như mang vác đồ vật, từ đó tạo nền tảng cho việc thương mại hóa robot và môi trường hợp tác giữa con người và robot.

Hyundai đặt mục tiêu triển khai một phiên bản Atlas để hỗ trợ lắp ráp ô tô tại một nhà máy gần bang Georgia - Mỹ vào năm 2028. Hyundai và hãng Google (Mỹ) cũng hợp tác trong việc tích hợp các mô hình AI Gemini của Google vào robot của Boston Dynamics. 

Theo trang Korea Times, Hyundai đang đẩy mạnh tham vọng phát triển robot hình người và muốn đưa mình lên vị trí dẫn đầu trong kỷ nguyên AI vật lý - nơi AI kết hợp chặt chẽ với phần cứng. Một robot hình người đáng chú ý khác tại CES 2026 là CLOiD của Tập đoàn LG Electronics (Hàn Quốc). Robot này có thể làm những công việc như gấp quần áo hoặc cho đồ giặt vào máy giặt.

Tâm điểm robot hình người tại CES 2026 - Ảnh 1.

Robot CLOiD được giới thiệu tại cuộc họp báo của LG Electronics tại TP Las Vegas, bang Nevada - Mỹ hôm 5-1 Ảnh: AP

Đối với ngành công nghiệp robot, yếu tố then chốt nằm ở các công cụ AI được thiết kế để điều khiển robot hình người và các loại khác. Trong bài phát biểu tại một sự kiện bên lề CES 2026, Giám đốc điều hành hãng chip NVIDIA (Mỹ), ông Jensen Huang, cho biết một loạt công ty đang sử dụng chip của NVIDIA để phát triển robot tiên tiến. 

Trong khi đó, hãng Qualcomm (Mỹ) trình làng Qualcomm Dragonwing IQ10 Series, được mô tả như một "kiến trúc toàn diện" bao gồm phần cứng, phần mềm và các hệ thống AI phức hợp dành cho thế hệ robot tiếp theo, trong đó có robot hình người và robot di động tự hành tiên tiến (AMR).

Trước những lo ngại rằng máy móc sẽ khiến nhiều người lao động mất việc, ông Huang đã có quan điểm ngược lại, khi mô tả robot là "người nhập cư AI", có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động toàn cầu đang cản trở ngành sản xuất. 

Trang Tom's Hardware dẫn lời ông Huang cho rằng robot sẽ hỗ trợ chúng ta tại các dây chuyền sản xuất và đảm nhận những công việc mà có lẽ con người không còn muốn làm nữa. Ngoài ra, "cuộc cách mạng robot" sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt lao động do dân số già hóa và suy giảm dân số, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế.

Tin liên quan

Trung Quốc tăng tốc phát triển robot hình người

Trung Quốc tăng tốc phát triển robot hình người

Bốn đội robot hình người đã đối đầu trong các trận bóng đá 3 đấu 3 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 28-6.

Trung Quốc gây bão với tiến sĩ điện ảnh là… robot!

(NLĐO) - Một robot vừa trở thành sinh viên tiến sĩ đầu tiên trong lĩnh vực kịch và điện ảnh tại Trung Quốc, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Thứ gì đã "nắm chân" robot săn sự sống NASA ở hành tinh khác?

(NLĐO) - Kẹt bánh xe đã trở thành nỗi ám ảnh của những con robot dạng xe tự hành mà NASA gửi lên hành tinh đỏ.

Robot robot hình người boston dynamics Hyundai
