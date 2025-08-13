Thứ gì đã "nắm chân" robot săn sự sống NASA ở hành tinh khác?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Thứ gì đã "nắm chân" robot săn sự sống NASA ở hành tinh khác?

Anh Thư

(NLĐO) - Kẹt bánh xe đã trở thành nỗi ám ảnh của những con robot dạng xe tự hành mà NASA gửi lên hành tinh đỏ.

10 năm trước khi robot nổi tiếng Opportunity của NASA "tử nạn" trên Sao Hỏa vì bị bão bụi vùi lấp, robot song sinh của nó là Spirit đã phải chấm dứt sứ mệnh vì... kẹt bánh xe.

Mặc dù kịp để lại cho nhân loại những bằng chứng quan trọng về nước lỏng - giúp NASA tin tưởng rằng hành tinh đỏ từng có sự sống - cái chết bất ngờ của Spirit vẫn khiến các nhà khoa học băn khoăn cho đến nay.

Vì thứ đã "nắm chân" Spirit cũng có thể tấn công các robot săn sự sống đang hoạt động khác như Curiosity và Perseverance.

Thứ gì đã "nắm chân" robot săn sự sống NASA ở hành tinh khác?- Ảnh 1.

Cặp song sinh Spirit và Opportunity - Ảnh: NASA

Theo Science Alert, một nhóm nghiên cứu Mỹ đã nỗ lực giải quyết "vụ án" nhiều năm này bằng cách phân tích những yếu tố khiến xe tự hành có thể bị kẹt.

Việc chế tạo một xe tự hành có thể hoạt động trong môi trường ngoài hành tinh phức tạp hơn nhiều so với chế tạo một xe tự hành hoạt động trên Trái Đất.

Lấy ví dụ, Opportunity đã "chết" chỉ vì bão bụi Sao Hỏa đã khiến bụi phủ đầy tấm pin Mặt Trời của nó, dẫn đến hết pin. Điều này đã được khắc phục ở Curiosity và Perseverance bằng cách sử dụng năng lượng hạt nhân.

Các kỹ sư NASA cũng đã tính toán đến nhiều điều kiện khác, bao gồm trọng lực yếu của thế giới ngoài hành tinh này, khi thiết kế các robot tiếp theo.

Mặc dù vậy, các robot xe tự hành vẫn thường xuyên bị kẹt, đòi hỏi đội điều khiển phải thực hiện một loạt thao tác để cố gắng giải cứu chúng. Nguy cơ chúng bị níu chân vĩnh viễn như Spirit vẫn treo lơ lửng.

Sử dụng mô phỏng máy tính chạy trên một công cụ dựa trên vật lý có tên là Dự án Chrono, kỹ sư cơ khí Dan Negrut từ Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) đã tìm ra điều bị bỏ sót: Cát cũng có hành vi khác nhau trong các điều kiện trọng lực khác nhau.

Bụi bao phủ Mặt Trăng và Sao Hỏa xốp và mềm hơn bụi trên Trái Đất, dễ dịch chuyển hơn và cản trở lực kéo của bánh xe. Vì vậy, các sứ mệnh tiếp theo cần tính đến cả điều này.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này có thể là mảnh ghép còn thiếu giúp các tàu thám hiểm không gian trong tương lai tránh khỏi tình trạng ngừng hoạt động vì những lý do "lãng xẹt", trong khi hầu hết máy móc vẫn còn chạy tốt.


Tin liên quan

Nam Phi bắt được tín hiệu vô tuyến từ quá khứ 11 tỉ năm trước

Nam Phi bắt được tín hiệu vô tuyến từ quá khứ 11 tỉ năm trước

(NLĐO) - Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ FRB 20240304B bắt nguồn từ một thiên hà có khối lượng thấp, "vón cục", tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 3 tỉ tuổi.

Vật thể vũ trụ vừa rơi xuống Mỹ "già" hơn Trái Đất 20 triệu năm

(NLĐO) - Vào đầu mùa hè này, mái nhà một gia đình ở bang Georgia - Mỹ đã bị xé toạc bởi một vật thể đặc biệt từ vũ trụ.

Đêm nay, Việt Nam đón 100 ngôi sao băng rơi mỗi giờ

(NLĐO) - Theo Time and Date, với người quan sát tại Việt Nam, giai đoạn cực đại của mưa sao băng Perseids sẽ rơi vào đêm 12, rạng sáng 13-8

NASA Sao Hỏa hành tinh đỏ săn sự sống mắc kẹt trên Sao Hỏa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo