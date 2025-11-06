Tạm "đóng cửa" 5 sân bay ở miền Trung do bão số 13 Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo phát hành NOTAM về việc tạm dừng khai thác từ chiều ngày 6-11 đối với 5 sân bay khu vực miền Trung.

Theo đó, các sân bay bị ảnh hưởng gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Các sân bay nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6-11 đến sáng 7-11, tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão.

Cụ thể, sân bay Phù Cát, tạm ngừng từ 14 giờ ngày 6-11 đến 1 giờ ngày 7-11.

Sân bay Chu Lai, tạm ngừng từ 19 giờ ngày 6-11 đến 3 giờ ngày 7-11.

Sân bay Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15 giờ ngày 6-11 đến 20 giờ ngày 6-11.

Sân bay Pleiku, tạm ngừng từ 21 giờ ngày 6-11 đến 6 giờ ngày 7-11.

Sân bay Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22 giờ ngày 6-11 đến 6 giờ ngày 7-11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 Kalmaegi, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

