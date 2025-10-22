Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12; còn các sân bay Pleiku, Phù Cát cần chủ động đề phòng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 12 (tên quốc tế là Fengshen), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay.

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy - Ảnh 1.

Theo đó, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm: Các sân bay quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Các sân bay Pleiku, Phù Cát chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại Huế, Đà Nẵng trong các ngày 22 và 23-10 do ảnh hưởng của bão số 12.

Cụ thể, trong ngày 22-10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP HCM và Huế ngày 22/10 sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23-10.

Cũng trong ngày 22-10, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TP HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Các chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TP HCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22-10 sẽ bị hủy. Ngoài ra, VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP HCM trong ngày 23-10 cũng sẽ bị hủy.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp, nhằm giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này được khuyến nghị theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Tin liên quan

Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới Việt Nam

Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới Việt Nam

(NLĐO)- Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Bảo đảm an toàn những chuyến bay cứu trợ khẩn cấp

(NLĐO)- Hoạt động điều hành bay cứu trợ nhân đạo khẳng định năng lực của Quản lý bay bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

chuyến bay nội địa sân bay hàng không Vietnam Airlines An toàn hàng không chuyến bay hoãn hủy chuyến bay bão số 12 hủy chuyến do bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo