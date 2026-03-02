HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông

G.Nam

(NLĐO) - Một số quốc gia có đông lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc như Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain và Kuwait

Trước diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã phát đi cảnh báo, yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng đưa người lao động sang khu vực này cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 28-2-2026 đã xảy ra cuộc không kích và tấn công phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran, khiến căng thẳng khu vực leo thang. Iran sau đó tiến hành các đợt phản công vào mục tiêu của Mỹ và Israel tại Trung Đông, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trên diện rộng.

Đáng lưu ý, một số quốc gia có đông lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc như Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain và Kuwait có thể chịu tác động gián tiếp từ các diễn biến quân sự.

Cảnh báo khẩn về an toàn lao động Việt Nam tại Trung Đông - Ảnh 1.

Phức tạp, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh, an toàn của người lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá tình hình khu vực có thể tiếp tục phức tạp, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh, an toàn của người lao động. Trên cơ sở đó, cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng đưa lao động đi làm việc tại Trung Đông cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thường xuyên liên hệ với đối tác, người sử dụng lao động để cập nhật sát tình hình xung đột; chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời động viên người lao động ổn định tâm lý, tránh hoang mang trước thông tin phức tạp.

Các đơn vị cũng được yêu cầu duy trì liên hệ chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và Ban Quản lý lao động tại các nước sở tại; kịp thời xử lý, báo cáo các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh, an toàn và quyền lợi người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị doanh nghiệp theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan chức năng và khuyến cáo an ninh quốc tế để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cao nhất cho người lao động Việt Nam trong khu vực.

Tin liên quan

Chưa đưa lao động Việt Nam sang Israel làm việc

Chưa đưa lao động Việt Nam sang Israel làm việc

(NLĐO) - Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ không ký hợp đồng, tuyển chọn, tổ chức hoặc tư vấn đưa người lao động đi làm việc tại Israel cho đến khi có thông báo mới

Loại 2 doanh nghiệp ra khỏi chương trình đưa lao động sang Úc

(NLĐO) - Lý do vì có dấu hiệu vi phạm quy định về minh bạch và đạo đức đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giả mạo lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc

(NLĐO) - Trung tâm Lao động ngoài nước vừa có văn bản gửi các cơ quan để phối hợp ngăn chặn thông tin giả mạo về xuất khẩu lao động

lao động việt nam lao động an toàn lao động Bộ Nội vụ ả rập xê út người lao động
