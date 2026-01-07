Siết điều kiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 372/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, với nhiều điểm đáng chú ý theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ.

Một trong những nội dung quan trọng là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đổi Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, thời gian giải quyết hồ sơ được giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc kể từ khi Bộ Nội vụ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Quy định mới nhiều điểm đáng chú ý theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ

Thông báo đáp ứng điều kiện của thị trường, ngành nghề

Đáng chú ý, Nghị định 372/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 15a, quy định về thông báo đáp ứng điều kiện của thị trường, ngành nghề.

Trước khi đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và nghề hộ lý tại Nhật Bản, doanh nghiệp phải thông báo trực tuyến trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngay sau khi thông báo thành công, doanh nghiệp được phép triển khai hoạt động, thay vì chờ thêm thủ tục chấp thuận như trước.

Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động tại thị trường, ngành nghề đã thông báo, việc chấm dứt cũng được thực hiện trực tuyến, đồng thời doanh nghiệp không phải tiếp tục duy trì các điều kiện tương ứng.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm cập nhật, thông báo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp cho phía tiếp nhận lao động để phối hợp quản lý.

Phải thông báo danh sách người lao động dự kiến đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định mới cũng bổ sung Điều 15b, quy định về thông báo danh sách người lao động dự kiến đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, số định danh, hộ chiếu, thời gian xuất cảnh và thông tin liên hệ của người thân. Trong vòng 3 ngày làm việc, Bộ Nội vụ có trách nhiệm xác nhận danh sách này.

Về điều kiện hoạt động tại các thị trường trọng điểm, Nghị định 372/2025/NĐ-CP sửa đổi theo hướng không còn quy định cứng về số lượng nhân viên ngoại ngữ, mà tập trung vào năng lực và kinh nghiệm thực tế.

Doanh nghiệp đưa lao động đi Đài Loan (Trung Quốc) phải có nhân viên đạt trình độ HSK5, còn thị trường Nhật Bản yêu cầu trình độ N2 tiếng Nhật. Riêng với nghề hộ lý tại Nhật Bản, doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện về giáo viên, cơ sở đào tạo và trang thiết bị thực hành chuyên biệt.

Đối với hoạt động đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, Nghị định mới tiếp tục đơn giản hóa điều kiện, giảm yêu cầu về số lượng và tiêu chuẩn nhân viên, nhưng vẫn bảo đảm có nhân sự thường trực ở nước ngoài và nhân viên nghiệp vụ có kinh nghiệm.

Việc ban hành Nghị định 372/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.