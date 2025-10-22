HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tạm dừng thi công công trình sau vụ đôi nam nữ thương vong

Hoàng Nguyên

(NLĐO) - UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Liên quan đến vụ tai nạn tại công trình xây dựng tại số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội), UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin, vụ tai nạn làm anh M.Đ.G. (sinh năm 1984, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Tạm dừng thi công công trình 121 Tôn Đức Thắng sau vụ tai nạn thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân còn lại là chị Đ.T.Q. (sinh năm 1990, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, hiện đã qua cơn nguy kịch. 

Thời điểm gặp nạn, chị Q. đang đi xe máy ngang qua công trình.

Theo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22-10, trong quá trình tháo dỡ công trình xây dựng số 121 phố Tôn Đức Thắng, phần bạt che chắn và vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống đường, gây tai nạn cho hai người đi bên dưới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân xung quanh đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành kiểm tra, phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

Theo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công trình trên được thi công theo Giấy phép xây dựng số 240945/GPXD ngày 29-11-2024 do UBND quận Đống Đa (cũ) cấp, gồm 4 tầng và tum thang với tổng diện tích sàn 335,83 m².

Tạm dừng thi công công trình 121 Tôn Đức Thắng sau vụ tai nạn thương vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Công trình này đã bắt đầu tháo dỡ từ ngày 19-10-2025. Trước khi thi công, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, gồm thông báo khởi công, giấy phép xây dựng, biện pháp phá dỡ do đơn vị có năng lực lập và thẩm tra, cùng bản cam kết về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng quản lý trật tự xây dựng phường cùng các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát, tuy nhiên sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra.

Sau vụ tai nạn, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã yêu cầu chủ đầu tư là bà Trịnh Thị Thanh Bình tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công, phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, xây dựng.

