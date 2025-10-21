Tông vào cột bê-tông ven đường, đôi nam nữ đi xe máy thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ 26 phút ngày 20-10 tại tuyến đường 4C đoạn qua thôn 1, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến đôi nam nữ thương vong. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, anh L.V.D. (SN 2007; ngụ thôn 6, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe máy Exciter màu xanh đen (tháo BKS) chở thiếu nữ L.T.T. (SN 2010; ngụ thôn 4, xã Quảng Bình) đi trên đường 4 C hướng về thôn 1, xã Quảng Bình thì đâm va với cột bê-tông bên đường.

Hậu quả, anh L.V.D. tử vong tại chỗ, thiếu nữ L.T.T. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.