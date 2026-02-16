Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Zhang Junhua (SN 1974) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Zhang Junhua bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 12-2, chị L.T.N. (SN 1993; trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Duy Nghĩa trình báo về việc chị cùng bạn là ông Sin Hakyong (SN 1965) bị mất tài sản khi đang dùng bữa tại nhà hàng The Garden, xã Duy Nghĩa.

Trong đó, tài sản của chị L.T.N. bị chiếm đoạt gồm 1 balo màu kem bên trong có đồ dùng cá nhân, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt và 400 USD; tài sản của ông Sin Hakyong gồm 1 hộ chiếu, khoảng 60 triệu đồng tiền mặt, 200 USD cùng nhiều thẻ ngân hàng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm nhiều điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp Công an xã Duy Nghĩa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Sau đó, lực lượng công an xác định đối tượng gây án là 1 người nước ngoài xuất hiện tại nhà hàng The Garden trong thời điểm xảy ra vụ mất trộm và đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến 15 giờ ngày 13-2, tổ công tác phát hiện đối tượng này có mặt tại đường Hồ Nghinh (phường An Hải, TP Đà Nẵng) nên mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, trước tài liệu chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, đối tượng khai nhận tên Zhang Junhua và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Tang vật thu giữ gồm 29,7 triệu đồng tiền Việt Nam và 1.136 USD cùng nhiều tài sản, giấy tờ liên quan.