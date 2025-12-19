HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tạm giữ 150 chim ri do người dân nuôi nhốt trái phép ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, xử lý một trường hợp nuôi nhốt trái phép chim hoang dã tại phường Quy Nhơn

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một hộ dân trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ bà D.T.V ở địa phương này nuôi nhốt trái phép 150 con chim ri (còn gọi là chim mỏ chì).

Tại thời điểm làm việc, bà D.T.V không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hay hồ sơ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim nói trên. 

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ 150 con chim ri để xử lý theo quy định.

Sau đó, số chim này được bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và tham mưu hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép ở TPHCM

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 75 con rồng Nam Mỹ bị một người dân nuôi nhốt trái phép.

Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện

(NLĐO)- Chủ cơ sở nuôi nhốt đàn hổ trái phép ở Thanh Hóa đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện 9 cá thể hổ trưởng thành cho cơ sở, trung tâm nuôi nhốt đủ điều kiện

Phát hiện 17 con hổ lớn nuôi nhốt trái phép trong khu dân cư

(NLĐO) - Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ một vụ nuôi nhốt hổ trái phép trong khu dân cư, thu 17 cá thể hổ.

lực lượng chức năng động vật hoang dã công an tỉnh vi phạm hành chính công an phường
