Tạm giữ 150 chim ri do người dân nuôi nhốt trái phép ở Gia Lai

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một hộ dân trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng phát hiện hộ bà D.T.V nuôi nhốt trái phép 150 con chim ri

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ bà D.T.V ở địa phương này nuôi nhốt trái phép 150 con chim ri (còn gọi là chim mỏ chì).

Tại thời điểm làm việc, bà D.T.V không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hay hồ sơ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ 150 con chim ri để xử lý theo quy định.

Sau đó, số chim này được bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và tham mưu hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.