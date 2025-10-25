Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ cơ sở nuôi nhốt đàn hổ trái phép ở Thanh Hóa đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện 9 cá thể hổ trưởng thành cho cơ sở, trung tâm nuôi nhốt đủ điều kiện

Ngày 25-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép tại một cơ sở ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đã được chủ cơ sở đồng ý chuyển giao, không nhận tiền bồi hoàn, hỗ trợ.

Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện - Ảnh 1.

Đàn hổ trưởng thành đang được nuôi nhốt tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa

Theo ông Cải, giữa tháng 9-2025, sau khi nhận được văn bản của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tăng cường quản lý cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (chủ cơ sở).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể đã trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Được biết, ngày 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung thông tin về các cơ sở có khả năng cứu hộ, chăm sóc và sẵn sàng tiếp nhận, nuôi dưỡng (không tính phí) đối với các cá thể hổ do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cung cấp để triển khai thực hiện việc chuyển giao 9 cá thể hổ, xong trước ngày 5-11.

Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện - Ảnh 2.

Do nuôi nhốt trong điều kiện không được đảm bảo, nhiều cá thể hổ đã chết tại đây

Đàn hổ đã chết nhiều cá thể

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Hình ảnh 9 cá thể hổ nuôi nhốt tại Thanh Hóa

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Đến thời điểm này, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg, con to nhất gần 300 kg.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian chờ chuyển giao, đơn vị đề nghị hộ gia đình tiếp tục đảm bảo an toàn cho khu nuôi nhốt, chăm sóc đàn hổ, tuyệt đối không cho tặng, chuyển giao, giết mổ, vận chuyển trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác tại nơi nuôi nhốt.

Tin liên quan

VIDEO: Đàn hổ ở Thảo cầm viên được nuôi như thế nào để phòng dịch bệnh?

VIDEO: Đàn hổ ở Thảo cầm viên được nuôi như thế nào để phòng dịch bệnh?

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thực hiện nghiệm ngặt các quy trình chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho các thú nuôi nhốt.

Cận cảnh đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa

(NLDO)- Do trại nuôi nhốt đàn hổ ở Thanh Hóa không đạt được mục đích sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học nên đã bị kiến nghị tịch thu.

Thực hư thông tin “hổ xuất hiện ở Phú Thọ”

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, thông tin “hổ xuất hiện ở Phú Thọ” lan truyền trên mạng xã hội là không có cơ sở.

tỉnh Thanh Hóa Đa dạng sinh học đàn hổ nuôi ở Thanh Hóa nuôi nhốt hổ đàn hổ đàn hổ dữ 9 cá thể hổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo