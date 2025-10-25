Đàn hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện

Ngày 25-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép tại một cơ sở ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đã được chủ cơ sở đồng ý chuyển giao, không nhận tiền bồi hoàn, hỗ trợ.

Đàn hổ trưởng thành đang được nuôi nhốt tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa

Theo ông Cải, giữa tháng 9-2025, sau khi nhận được văn bản của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tăng cường quản lý cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (chủ cơ sở).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể đã trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Được biết, ngày 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung thông tin về các cơ sở có khả năng cứu hộ, chăm sóc và sẵn sàng tiếp nhận, nuôi dưỡng (không tính phí) đối với các cá thể hổ do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cung cấp để triển khai thực hiện việc chuyển giao 9 cá thể hổ, xong trước ngày 5-11.

Do nuôi nhốt trong điều kiện không được đảm bảo, nhiều cá thể hổ đã chết tại đây

Đàn hổ đã chết nhiều cá thể

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Hình ảnh 9 cá thể hổ nuôi nhốt tại Thanh Hóa

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Đến thời điểm này, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg, con to nhất gần 300 kg.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian chờ chuyển giao, đơn vị đề nghị hộ gia đình tiếp tục đảm bảo an toàn cho khu nuôi nhốt, chăm sóc đàn hổ, tuyệt đối không cho tặng, chuyển giao, giết mổ, vận chuyển trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác tại nơi nuôi nhốt.