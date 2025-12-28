HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ 2 bố con trong vụ "điều" chó cắn vào mặt người phụ nữ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thấy bố mình đang đánh nhau, Trần Quốc Lương đã thả chó đẩy về phía 2 người đàn ông song con chó đã cắn gây thương tích cho người phụ nữ.

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Nhật Hòa (SN 1959) và Trần Quốc Lương (SN 1988, con trai nghi phạm Hoà, cùng trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) trong vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.

Tạm giữ 2 bố con vì cho chó cắn người tại Hồng Vân - Ảnh 1.

Hai bố con nghi phạm Trần Quốc Lương, Trần Nhật Hòa. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái (xã Hồng Vân).

Trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định, vào chiều ngày 25-12, Trần Quốc Lương (SN 1988) có cãi, chửi nhau với anh H. (SN 1986 trú ở cùng xóm Phạm Hồng Thái). Sau đó, bố đẻ Lương là Trần Nhật Hòa (SN 1959) can ngăn và đuổi con trai mình vào trong nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H. rồi cả 2 tiếp tục cãi, chửi nhau. Lúc này, ông Hòa đến, bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H., còn Lương đẩy chó ra nơi bố mình đang hành hung người đàn ông. Tuy nhiên, con chó đã chạy đến cắn vào vài người, trong đó có cả vợ anh H. làm nạn nhân bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể.

Căn cứ vài tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tin liên quan

Tại rẫy xảy ra vụ “chó cắn chết người”: 6 người làm thuê đánh thương tật 2 nạn nhân

Tại rẫy xảy ra vụ “chó cắn chết người”: 6 người làm thuê đánh thương tật 2 nạn nhân

Sáng 20-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử vụ sáu người làm thuê cho ông Phạm Ngọc Thành (chủ trang trại ở buôn H’Drat, xã EaKao, TP Buôn Ma Thuột) đánh hai người bị trọng thương khi đi lạc vào “rẫy ông Thành”. Ông Thành cũng là người có chó bẹcgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn hôm 21-1-2010

Cụ ông đâm chết hàng xóm vì chuyện chó cắn

(NLĐO)- Vợ ông cụ 76 tuổi bị chó hàng xóm cắn phải đi chích ngừa, mọi chuyện đã kết thúc nhưng người hàng xóm vẫn qua gây gổ. Không kiềm chế, ông dùng dao đâm chết người.

Bắt 2 nghi phạm thả chó cắn người rồi dùng súng truy sát

(NLĐO)- 2 trong số 5 nghi phạm thả chó dữ cắn người và dùng súng bắn trọng thương 2 anh em ruột trước cửa nhà trong vụ truy sát đã bị công an Thanh Hóa bắt giam.

