Tình huống pháp lý vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông tấn công một phụ nữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông tấn công một phụ nữ

Anh Vũ

(NLĐO) - Một thanh niên "điều" chó dữ lao vào 2 người đàn ông nhưng nó bất ngờ tấn công một phụ nữ bên cạnh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an xã Hồng Vân, TP Hà Nội đang làm rõ vụ thanh niên "điều" chó dữ lao vào đám đông, cắn vào mặt một phụ nữ.

img

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trước đó, 2 người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường ở xã Hồng Vân. Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn, cho nó sấn về phía 2 người đang đánh nhau. Dù vậy, con chó bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó khiến nạn nhân la hét đau đớn.

Đáng chú ý, khi có người kéo con chó ra, nam thanh niên bất ngờ có hành vi "tác động vật lý" vào người đang giúp đỡ nạn nhân.

Chủ chó phải chịu trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết pháp luật quy định khi chó, mèo tấn công gây thiệt hại thì chủ nuôi phải bồi thường.

Với vụ việc trên, hành động "điều" chó dữ tấn đông người khác thì con chó là tác nhân trực tiếp gây ra thương tích, nhưng người xua chó là nguyên nhân dẫn tới sự việc và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Đáng nói, việc ngăn cản người khác cứu người phụ nữ là hành vi nguy hiểm, có thể xâm phạm trực tiếp sức khỏe, thậm chí tính mạng nạn nhân, cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xét kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể, hành vi của chủ chó có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về việc cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nam thanh niên vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính do gây mất trật tự công cộng, vi phạm quy định về quản lý vật nuôi - mức phạt có thể lên đến 3 triệu đồng.

Ngoài ra, người xua chó tấn công người khác còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự.

Tin liên quan

Hạ tầng, pháp lý chưa theo kịp lối sống xanh

Hạ tầng, pháp lý chưa theo kịp lối sống xanh

Câu chuyện nhiều chung cư tại TP Hà Nội và các đô thị lớn ra thông báo "cấm cửa" xe điện xuống hầm đang tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt.

Phân định pháp lý vụ bé trai 12 tuổi bị bố bạn tát, đánh vào đầu

(NLĐO) - Một bé trai được cho đã bị bố của bạn đánh khi đến chơi nhà ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Phân định pháp lý vụ cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) - Sau khi mẹ mất, 2 bé gái không được đến trường, thậm chí bị xích chân, nhốt trong nhà.

cố ý gây thương tích trách nhiệm hình sự điều chó dữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo