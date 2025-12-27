Tình huống pháp lý vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông tấn công một phụ nữ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an xã Hồng Vân, TP Hà Nội đang làm rõ vụ thanh niên "điều" chó dữ lao vào đám đông, cắn vào mặt một phụ nữ.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trước đó, 2 người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường ở xã Hồng Vân. Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn, cho nó sấn về phía 2 người đang đánh nhau. Dù vậy, con chó bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó khiến nạn nhân la hét đau đớn.

Đáng chú ý, khi có người kéo con chó ra, nam thanh niên bất ngờ có hành vi "tác động vật lý" vào người đang giúp đỡ nạn nhân.

Chủ chó phải chịu trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết pháp luật quy định khi chó, mèo tấn công gây thiệt hại thì chủ nuôi phải bồi thường.

Với vụ việc trên, hành động "điều" chó dữ tấn đông người khác thì con chó là tác nhân trực tiếp gây ra thương tích, nhưng người xua chó là nguyên nhân dẫn tới sự việc và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Đáng nói, việc ngăn cản người khác cứu người phụ nữ là hành vi nguy hiểm, có thể xâm phạm trực tiếp sức khỏe, thậm chí tính mạng nạn nhân, cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xét kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể, hành vi của chủ chó có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về việc cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nam thanh niên vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính do gây mất trật tự công cộng, vi phạm quy định về quản lý vật nuôi - mức phạt có thể lên đến 3 triệu đồng.

Ngoài ra, người xua chó tấn công người khác còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự.