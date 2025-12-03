Ngày 3-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ 2 xe tải chở tổng cộng 72 con heo nghi nhiễm bệnh tả heo châu Phi khi lưu thông trên Quốc lộ 1, qua xã Tuy Phước.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phát hiện 2 xe tải chở heo nghi nhiễm bệnh khi di chuyển trên Quốc lộ 1 qua trạm

Trước đó, tối 2-12, từ nguồn tin nghiệp vụ, Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện xe tải 60K-711.39 chở 50 con heo có biểu hiện lừ đừ; tài xế Trần Tuấn P. không xuất trình được giấy kiểm dịch và giấy tờ nguồn gốc số heo.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng tiếp tục phát hiện xe 77C-177.90 do ông Nguyễn Trung K. điều khiển, chở 22 con heo cũng không có giấy tờ hợp lệ.

Cả hai tài xế khai số heo này được vận chuyển từ xã Hòa Hội (Gia Lai) vào tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã đưa 2 xe đến Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai để kiểm tra. Kết quả, số heo trên là heo nái loại thải, tổng trọng lượng 7,2 tấn, trong đó có 1 con đã chết; test nhanh dương tính với tả heo châu Phi.

Toàn bộ số heo đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định; mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi đi xét nghiệm chuyên sâu.