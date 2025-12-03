HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giữ 2 xe tải chở 7,2 tấn heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi

Đức Anh

(NLĐO) - Hai ô tô tải chở 7,2 tấn heo không rõ nguồn gốc, nghi nhiễm bệnh tả heo châu Phi, bị CSGT Gia Lai phát hiện khi lưu thông trên Quốc lộ 1.

Ngày 3-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ 2 xe tải chở tổng cộng 72 con heo nghi nhiễm bệnh tả heo châu Phi khi lưu thông trên Quốc lộ 1, qua xã Tuy Phước.

Phát hiện 2 ô tô tải chở 7,2 tấn heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phát hiện 2 xe tải chở heo nghi nhiễm bệnh khi di chuyển trên Quốc lộ 1 qua trạm

Trước đó, tối 2-12, từ nguồn tin nghiệp vụ, Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện xe tải 60K-711.39 chở 50 con heo có biểu hiện lừ đừ; tài xế Trần Tuấn P. không xuất trình được giấy kiểm dịch và giấy tờ nguồn gốc số heo.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng tiếp tục phát hiện xe 77C-177.90 do ông Nguyễn Trung K. điều khiển, chở 22 con heo cũng không có giấy tờ hợp lệ.

Cả hai tài xế khai số heo này được vận chuyển từ xã Hòa Hội (Gia Lai) vào tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã đưa 2 xe đến Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai để kiểm tra. Kết quả, số heo trên là heo nái loại thải, tổng trọng lượng 7,2 tấn, trong đó có 1 con đã chết; test nhanh dương tính với tả heo châu Phi.

Toàn bộ số heo đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định; mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi đi xét nghiệm chuyên sâu.

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Ngăn chặn kịp thời 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 220 con heo dương tính với dịch tả châu Phi chuẩn bị đưa ra thị trường.

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chưa hết dịch tả heo châu Phi, Quảng Trị lại công bố dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, khống chế

Phía Nam tăng cường chống dịch tả heo châu Phi

Ngày 1-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Tân Hội và phường Bình Minh.

lực lượng chức năng tỉnh đồng nai công an tỉnh Quốc lộ 1 Dịch tả heo châu Phi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo