Pháp luật

Tạm giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép 9 con voọc bạc ở Phú Quốc

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Các đối tượng trên thường xuyên săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội

Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng cùng ngụ tại đặc khu Phú Quốc để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội, trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau thời gian xác minh, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29-5, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phi và Hậu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 cá thể voọc bạc khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn lại phần đầu và xương; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Mở rộng điều tra, sau 3 ngày vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú; đồng thời giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật hoang dã.

